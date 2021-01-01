Стремительно растет число пациентов с Covid-19 в Ропажском крае и Екабпилсе

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), из 711 случаев заражения Covid-19, выявленных в минувшие сутки, 35% были зарегистрированы в Риге. Стремительнo вoзрoслo числo нoвых случаев заражения в Ропажском крае и Екабпилсе.

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За последние сутки в Риге был выявлен 251 новый случай заражения, а общее количество заболевших в столице за 14 дней достигло 4181 человека.

В Ропажском крае было зарегистрировано 58 новых случаев, а за последние две недели заболели 99 жителей. Тем временем в Екабпилсе было зарегистрировано 46 новых пациентов с Covid-19, а общее количество пациентов за последние две недели выросло до 332 человек.

21 новый пациент с Covid-19 был зарегистрирован в Резекне, в Даугавпилсе, Елгаве и Лиепае — по 19, в Прейльском крае — 18, а в Огре и Талсинском крае — по 17.

Наибольшее количество пациентов с коронавирусом за последние две недели было зарегистрино в Риге (4181), Даугавпилсе (1020), Резекне (439), Елгаве (366), Екабпилсе (332), Лиепае (272), Талсинском крае (247) и Огрском районе (222).

Самое высокое число заболевших на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших накануне изменений наблюдается в Иецавском и Лубанском краях, в Резекне и Екабпилсе, в Ропажском, Дагдском и Акнитском краях, в Даугавпилсе, в Салском, Варкавском, Краславском, Вилякском, Добельском и Крустспилском краях.

Как уже сообщалось, в последний день уходящего года был выявлен 771 новый случай Covid-19. Скончались восемь человек. Пять умерших были в возрасте от 70 до 80 лет, два — от 80 до 90 лет, один — от 90 до 95 лет.