Студентка построила в Юрмале домики для детенышей тюленей

На пляже в Майори построили убежище для тюленят, которые часто оказываются на берегу с февраля по апрель. Об этом сообщает пресс-служба Юрмальской думы.

Домики стоят между дюнной зоной и линией берега. Их спроектировала студентка факультета естествознания и прикладной химии РТУ Патриция Ледака, которая писала бакалаврскую работу о новорожденных тюленях.

Размеры убежища — примерно 1,3 м x 1,6 м x 1 м. Они построены из экологичного и прочного материала — стекловолокна, а на вид напоминают каменные. Внутри детеныши могут спрятаться от излишнего внимания отдыхающих и спастись от собак. Цель исследования студентки — выяснить, насколько эффективным окажется интеграция в природу таких искусственных убежищ, и помогут ли они защитить животных.

Побережье Юрмалы выбрано потому, что в прошлом году там было много выброшенных на берег тюленят. Кроме того, там запрещено находиться с собаками, а пляж патрулирует муниципальная полиция.

Домики будут стоять на пляже до конца апреля. Самоуправление призывает не приближаться к ним, а наблюдать издалека. Взрослые должны следить, чтобы туда не залезли дети, потому что животные в стрессовой ситуации могут быть агрессивными и кусаться.

Самоуправление напоминает: тюленей на берегу трогать не надо, это вызовет у них стресс. Возможно, животное просто хочет отдохнуть на берегу, а потом оно вернется в воду и уплывет. Тюлени могут не есть несколько дней, поэтому кормить их не нужно. Неподходящая еда, например, коровье молоко, может животному навредить или даже убить. Если тюлень выглядит раненым или больным, им должны заняться специалисты. В этом случае следует звонить в Управление по охране природы по телефону 26424972.