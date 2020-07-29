Студентка РТУ нашла способ делать посуду и стеновые панели из кофейной гущи

Студентка магистратуры Института технологий дизайна Рижского технического университета (РТУ) Винета Харитонова создала из кофейной гущи материал, который можно использовать для изготовления стеновых панелей, сообщает LETA.

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Каждый год в Латвии продается 5,6 миллиона килограммов кофе. Кофейную гущу используют для косметических нужд или для улучшения почвы, но большая часть отправляется на помойку.

Материал, который студентка РТУ сделала из кофейных отходов, экологичен и может применяться в разных сферах. Она уже делала из него подставки для кружек и планирует делать цветочные горшки. Другие варианты, которые предлагает Винета — многоразовые кружки для кофе навынос, аксессуары, посуда, декоративные панели для стен.

"Я бы хотела в будущем в сотрудничестве с каким-нибудь кафе сделать весь интерьер из кофейной гуще", — поделилась планами студентка.

Тесты показали, что материал получился прочным — двухсантиметровую пластинку практически невозможно сломать руками. Сейчас исследовательница ищет способ сделать материал максимально влагостойким.