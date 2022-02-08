Суд приговорил политического активиста Александра Гапоненко к условному сроку

Суд Видземского предместья Риги во вторник, 8 февраля приговорил активиста Александра Гапоненка к полутора годам заключения условно. Он обвиняется в действиях, направленных против государства, а также помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, сообщила порталу Delfi адвокат активиста Имма Янсоне.

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Согласно обвинительному заключению, инкриминируемые деяния проявлялись в основном как публикации в интернете, в которых Гапоненко разжигал национальную рознь и очернял государство. Активист признан виновным по трем статьям Уголовного закона — за разжигание национальной розни, действия, направленные против государства, и помощь иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.

Помимо условного срока Гапоненко также установлен проверочный срок на два года и один год пробационного надзора. По словам адвоката, приговор суда будет обжалован. Расследованием занималась Государственная служба безопасности.

Это не первый раз, когда активист предстает перед судом. Так, суд Видземского предместья Риги вынес приговор Александру Гапоненко, который обвинялся в разжигании вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности. Как сообщил сам Гапоненко на своей странице в Facebook, суд назначил ему год условно и последующий пробационный надзор на два года. 27 февраля 2015 года Гапоненко опубликовал в социальной сети Facebook ссылку на статью интернет-ресурса Notum.info "Прибалтика в огне: от факельных шествий неонацистов до разжигания большой войны".

Александр Гапоненко — доктор экономики, руководил Объединенным конгрессом русских общин Латвии, "Русской общиной Латвии", а также "Конгрессом неграждан" и многими другими общественными организациями.