Суд Сатверсме не разрешил обвинителям ознакомляться с материалами оперативных действий

Суд Сатверсме признал соответствующим конституции закон, который не предусматривает для обвинителя права ознакомиться с материалами оперативных действий, которые не присоединены к уголовному делу и которые относятся к предмету доказательств.

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Человек, обратившийся в Конституционный суд, просил проверить на соответствие 92-й статье Конституции 500-ю статью Закона об уголовном процессе. Шестой пункт этой статьи гласит, что если в уголовном деле как доказательство используется информация, полученная в ходе оперативных действий, и она не присоединены к уголовному делу, то с ней может ознакомиться только суд по обоснованному ходатайству прокурора, потерпевшего, обвиняемого или его защитника.

В свою очередь, 92-я статья Конституции гарантирует, что каждый имеет право защищать свои права и законные интересы в справедливом суде, и каждый считается невиновным, пока его вина не доказана.

Заявитель считает, что из-за упомянутой статьи Закона об уголовном процессе нарушается принцип равноправия сторон, и таким образом затрагивается право человека на справедливый суд.