Судьба Русского союза Латвии: инициативу о закрытии партии оценит комиссия Сейма по нацбезопасности
Foto: LETA

27 июля Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила призвать парламент передать коллективное заявление "О едином обществе без Русского союза Латвии" на оценку Комиссии Сейма по национальной безопасности.

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Как уже сообщалось, на платформе manabalss.lv под фактическим воззванием прекратить деятельность Русского союза Латвии (РСЛ) подписались 10 168 граждан. В этом случае инициатива автоматически поступает в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, а в дальнейшем парламент решает судьбу проекта решения.

По Закону "О политических партиях" решение о прекращении деятельности партий принимает только суд. Однако недавно внесенные поправки в законодательство расширяют список нарушений, которые дают повод приостановить деятельность партии. В частности, "партиям запрещено оказывать поддержку, в том числе, информационную (пропагандистскую) лицам или государствам, подрывающим или угрожающим территориальной неделимости, суверенитету, независимости или конституционному устройству демократических государств".

Ранее глава Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение) допускала, что изменения, внесенные в Закон о политических партиях, позволят Сеймуа проголосовать за передачу инициативы прокуратуре, а уже та вправе решить, обращаться ли в суд с просьбой приостановить деятельность партии.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду фактически уклонилась от принятия решения, передав инициативу на оценку в Комиссию Сейма по нацбезопасности.

Как уже сообщалось, до 15 июля РСЛ не было перечислено государственное финансирование в объеме 71 тысячи евро. Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) объяснило решение лишить РСЛ госфинансирования тем, что у партии нет счета в латвийском банке. Прежний счет партии закрыт.

До 2 августа Центральная избирательная комиссия принимает списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма. РСЛ уже утвердил списки и заявил о готовности участвовать в выборах. Однако пока списки не поданы. Неизвестна и судьба самого РСЛ, а также будет ли партия допущена до участия в выборах.

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