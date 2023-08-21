СЗК считает коалицию из пяти партий лучшим решением, а "ОС" намерен вести переговоры с "чистого листа"

Пять партий в новом правительстве были бы лучшим решением для преодоления вызовов, заявил председатель фракции Союза зеленых и "крестьян" (СЗК) в Сейме Виктор Валайнис в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама". Проведение так называемых "красных линий" — это последнее, что следует делать, комментируя возможные коалиционные комбинации, заявил депутат Сейма от "Объединенного списка" Игорь Раев той же программе.

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СЗК: лучше пять партий, но можно и меньше

Валайнис напомнил, что президент Эдгар Ринкевич четко обозначил, что ожидает от сторон переговоров прагматичного видения предстоящей работы. В беседе с президентом СЗК предложит свое видение важных для страны решения проблем в таких сферах как образование, здравоохранение, доступность рабочей силы, управление государственными предприятиями, права человека.

СЗК также даст свою политическую оценку того, как могло бы работать правительство. По мнению СЗК, важно, чтобы новое правительство договорилось заравнее о предстоящей работе, подчеркнул политик.

Валайнис заявил, что лучшим решением было бы создание коалиции из всех пяти партий, потому что как внешние, так и внутренние вызовы для Латвии требуют широкой поддержки и понимания.

"Пять партий были бы лучшим решением, но мы также не видим больших проблем, если бы это было незначительное большинство в более чем 50 голосов при условии, что эти депутаты могут договориться о реальной работе", — сказал депутат.

Валайнис заявил, что СЗК позитивно оценивает кандидата на пост премьер-министра, выдвинутого "Новым Единством" — министра благосостояния Эвику Силиню.

"ОС": про "красные линии" и "чистый лист"

Проведение так называемых "красных линий" — это последнее, что следует делать, комментируя возможные коалиционные комбинации, сказал в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" депутат Сейма от "Объединенного списка" Игорь Раев.

В ходе встречи с президентом будет подчеркнуто, что "Объединенный список" готов продолжить работу в правительстве, и открыт для переговоров с рядом партий.

Раев подчеркнул, что если переговоры начинаются с "чистого листа", то процесс коалиционного строительства также начинается заново. И нужно понимать, что у "Объединенного списка" есть некие установки в отношении сотрудничества с партиями, которые не входят в состав нынешней коалиции — "Прогрессивными" и Союзом "зеленых" и крестьян.

"Мы должны услышать ответы, прежде чем согласиться на сотрудничество и с двумя другими партиями", — сказал политик.

"Я новый политик, но последнее, что вы должны делать, это проводить вокруг себя "красные линии", а затем с трудом пытаться преодолеть эти линии. Политика — это искусство вести переговоры и достигать компромисса, который иногда работает, а иногда нет", — сказал Раев.