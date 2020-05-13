Тесты РТУ: доставленные компаниями GP Nord и Laumas маски не соответствуют евростандартам

11 мая министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила на пресс-конференции, что специалисты из Рижского технического университета (РТУ) и университета им. Страдиня считают качество доставленных в Латвию масок достаточным. Однако, как выяснил портал Delfi, это не совсем так. На прошлой неделе лаборатория РТУ исследовала образцы масок, и выяснила, что маски GP Nord и один из двух образцов масок Lauma Fabrics не соответствуют евростандартам.

29 марта из Китая была доставлена партия масок GP Nord. На них не было маркировки о соответствии евростандартам. 2 апреля профессор университета Страдиня Иван Ванадзиньш сказал, что его лаборатория не может проверить маски на соответствие евростандартам, поскольку нет оборудования и методологии, но выяснилось, что в течение двух часов краска сквозь маску не впитывается.

Евростандарт подразумевает соответствие трем критериям — эффективность фильтрации бактерий не ниже 95%, воздухопроницаемость (измеряется дифференцированное давление с нижним порогом 30 Pa/см2) и микробиологический анализ, связанный с рисками аллергии. У масок II и IIR категории фильтрация бактерий должна доходить до 98%, а маски высшей категории IIR проверяют еще и на устойчивость к брызгам.

29 апреля лаборатория получила от Национальной службы здоровья образцы масок. Среди крупных поставщиков были GP Nord (одна маска), Lauma (две) и Saules aptieka (одна).

У образца GP Nord и одной из двух масок Lauma показатель дифференцированного давления был значительно ниже нормы — 15–23 и 17–22 Pa/1см2 соответственно, а у маски Saules aptieka этот показатель был 29±1.

Полный текст о том, что выяснили специалисты РТУ, можно прочитать здесь.

Как сообщалось, получены сигналы, что часть закупленных Латвией масок не соответствуют заявленному качеству. Их отправят на проверку в заграничные лаборатории, но до этого после первичной проверки их все-таки выдадут врачам.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предложил использовать "эластичный подход" — не отказываться от масок, раздать их медикам, но параллельно отправить в заграничные лаборатории на проверку. "То, что приходит к нам из Китая, по документам не всегда соответствует. Возникает вопрос — отправлять груз назад или рассматривать вопрос по существу? После дискуссий, выслушав советы Центра защиты прав потребителей и Государственной пожарно-спасательной службы, мы сегодня решили, что будем проверять товары не только по бумагам, но и в работе", — заявил премьер.