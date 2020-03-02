Треть жителей прогнозируют возврат переплаченного налога от 50 до 300 евро

После подачи годовой декларации о доходах треть латвийских жителей в этом году прогнозировали получить возврат подоходного налога с населения в размере от 50 до 100 евро. В планах по использованию полученных средств доминирует желание направить их на повседневные траты или на накопление. Одновременно 6% опрошенных прогнозируют, что у них скорее может образоваться доплата к налогам, или долг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank.

Количество жителей, которые подают годовую декларацию о доходах, все время возрастает. Согласно данным Службы госдоходов (VID) подано почти 620 тысяч деклараций об оправданных расходах за 2018 год, и жителям возвращено 130,7 млн евро за переплаченный подоходный налог с населения. Из этих цифр можно сделать вывод, что средняя возвращаемая сумма довольно значительна, она составляет 211 евро.

Активнее всего декларации за расходы в 2018 году подавали жители Эстонии — 77% работающих, а наиболее неохотно — жители Литвы, где это сделали 54% работающих. Средняя возвращенная сумма также самая высокая в Эстонии, она достигает 272 евро, в то время как в Литве эта сумма самая низкая — 166 евро.

"Ясно, что латвийские жители декларируют оправданные расходы различных видов, осваивая ряд предлагаемых возможностей возврата. Закономерно, что чаще всего декларируются траты на лечение, образование и пожертвования. Возможность возврата налога за учебные и медицинские расходы уже укоренилась в сознании жителей, поэтому собирание и регистрирование чеков стали почти само собой разумеющимися действиями. Радует тот факт, что в 27% деклараций включены и накопления на частную пенсию и/или платежи по страхованию жизни (с накоплением средств). Это говорит о все большем понимании необходимости и преимуществ подобных накоплений. Нельзя забывать и о возможности вернуть часть налога за оправданные расходы на детей. Они включены почти в каждую пятую декларацию и, конечно, увеличивают размер возвращаемой суммы", — подчеркивает эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

В связи с изменениями в системе налогообложения, когда были введены дифференцированный необлагаемый минимум и переменная ставка подоходного налога с населения (ПНН) в зависимости от общих доходов за год, часть жителей во время подачи деклараций столкнулась с ситуацией, когда образовалась не переплата налога, а его недоплата, или долг.

Согласно данным VID за 2018 год таксации таких деклараций было почти 153 тысячи с общей суммой долга 42,7 млн евро. Неполные 24 тысячи жителей эту декларацию до сих пор не подали, тем самым актуальный долг оценивается в размере 1,4 миллиона евро. Средняя сумма долга при этом невелика — около 60 евро, и это приводит к мысли, что большинство должников о наличии долга до напоминания VID даже не догадываются.

Проведенный Институтом финансов Swedbank опрос показывает, что и в этом году 6% жителей беспокоились, что у них скорее может образоваться недоплата и положительного эффекта в кошельке не стоит ждать. Однако важно иметь в виду, что этого сценария можно избежать. Например, в случае занятости на нескольких рабочих местах можно уже заблаговременно сообщить о необходимости при получении доходов применить ставку ПНН в размере 23%. Если в течение года зарплата увеличилась, можно попросить не применять прогнозируемый VID необлагаемый минимум. Такие варианты можно зафиксировать в электронной налоговой книжке зарплаты или приложив отдельную заявку к получению доходов.

Результаты опроса населения свидетельствуют, что прогнозы о размере подлежащего возвращению в этом году переплаченного налога в Латвии весьма позитивны. Чаще всего (17%) выражается мнение, что он составит от 100 до 300 евро, далее 14% надеются на сумму от 50 до 100 евро. Если сравнить с настроением в соседних странах, видим, что в Литве рассчитывают на возврат меньшей суммы переплаченного налога: самый популярный ответ, который приводят 13% респондентов, — до 50 евро. В свою очередь, в Эстонии ожидания выше, поскольку чаще всего (13%) жители прогнозируют возврат в размере от 100 до 300 евро, далее следуют 10% с суммой от 300 до 500 евро. Если говорить о планах по использованию возвращенных средств, в Латвии доминирует желание направить их на повседневные траты (это признают 47% респондентов) или на накопления (17%). Подобная установка имеется так же в Литве и Эстонии, однако надо признать, что в соседних странах наблюдается большая фокусировка на накопления. Начисление переплаченного налога на счет нередко служит одним из преимуществ создания накоплений, что, в сущности, является благодарным видом и начала накопления, и пополнения уже имеющегося.

Сравнение декларируемых расходов по странам Балтии





В Латвии переплаченный подоходный налог с населения можно вернуть за медицинские расходы, пожертвования и расходы на образование, за определенные накопления, а также за расходы на образование и лечение детей и ближайших родственников. Если в течение года весь необлагаемый минимум и/или льгота за иждивенца полностью не использована, и их можно включить в декларацию и вернуть переплаченный налог. Конечно, эти расходы имеют определенные лимиты: в случае образования, лечения и пожертвования это 600 евро в год на одно лицо, в свою очередь, в случае накоплений это максимум 10% от годовых доходов брутто, но сумма не должна превышать 4000 евро.

Похожие ограничения имеются и в соседних странах. В Эстонии установленные лимиты самые высокие: в случае образования и пожертвований это 1200 евро в год, накоплений — максимум 15% от годовых доходов брутто, но сумма не должна превышать 6000 евро. В Литве на все декларированные расходы установлено общее ограничение — максимум 25% от годовых доходов брутто, при этом дополнительно установлено ограничение суммы в случае накоплений (максимум 1500 евро в год). Ни в Эстонии, ни в Литве нет возможности декларировать медицинские расходы. В Литве также нет возможности декларировать суммы на пожертвования, а также расходы на образование детей. Однако в обеих соседних странах можно вернуть часть налога за внесенные процентные платежи по жилищному кредиту. Кроме того, в Литве введено новшество — переплату налога можно вернуть за расходы на услуги, связанные с жильем, ремонтом автомобиля и уходом за детьми.

"При сравнении видов декларируемых расходов во всех странах Балтии мы видим, что в целом работающим предлагаются всесторонние возможности. Установленные в Эстонии лимиты, особенно в сфере накоплений, самые щедрые. В отличие от Литвы, в Эстонии не выделен отдельный лимит на определенные расходы на детей, и они начисляются на лимит подателя декларации. В ситуации, когда декларация подается за налогоплательщика и еще за детей или родственников, возможности возврата в Латвии становятся равноценными", — подытоживает Кропа.