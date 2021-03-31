Тромбы и AstraZeneca: ЕАЛ не обнаружило факторов риска для образования редких тромбов

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) сообщает, что на данный момент не удалось обнаружить специфические факторы риска для развития редких видов тромбов, которые, возможно, связаны с вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).

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“На данный момент оценка не выявила никаких специфических факторов риска вроде возраста, пола или нарушений свертываемости крови в истории болезни для этих очень редких случаев. Связь с вакциной не доказана, но возможна, поэтому анализ продолжается”, - указано в сообщении ЕАЛ.

Дополнения к рекомендациям могут появиться на следующей неделе.

Как уже сообщалось, ряд стран ЕС сообщили об очень редких нарушениях свертываемости крови, замеченных среди нескольких получателей вакцины AstraZeneca - диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ДВС-синдром) и церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) на фоне тромбоцитопении. Эти синдромы связаны с иммунной реакцией. Большинство пациентов были женщинами в возрасте от 20 до 55 лет, зафиксированы 9 летальных случаев.

Из-за этого несколько регионов Германии, Швеция, Финляндия и Канада ввели возрастные ограничения на использование вакцины Vaxzevria, а Норвегия и Дания поставили её использование “на паузу”. ЕАЛ продолжает настаивать на том, что польза от вакцины превышает риск.