Тромбы и AstraZeneca: ЕАЛ не обнаружило факторов риска для образования редких тромбов
Foto: LETA

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) сообщает, что на данный момент не удалось обнаружить специфические факторы риска для развития редких видов тромбов, которые, возможно, связаны с вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).

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“На данный момент оценка не выявила никаких специфических факторов риска вроде возраста, пола или нарушений свертываемости крови в истории болезни для этих очень редких случаев. Связь с вакциной не доказана, но возможна, поэтому анализ продолжается”, - указано в сообщении ЕАЛ.

Дополнения к рекомендациям могут появиться на следующей неделе.

Как уже сообщалось, ряд стран ЕС сообщили об очень редких нарушениях свертываемости крови, замеченных среди нескольких получателей вакцины AstraZeneca - диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ДВС-синдром) и церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) на фоне тромбоцитопении. Эти синдромы связаны с иммунной реакцией. Большинство пациентов были женщинами в возрасте от 20 до 55 лет, зафиксированы 9 летальных случаев.

Из-за этого несколько регионов Германии, Швеция, Финляндия и Канада ввели возрастные ограничения на использование вакцины Vaxzevria, а Норвегия и Дания поставили её использование “на паузу”. ЕАЛ продолжает настаивать на том, что польза от вакцины превышает риск.

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Коронавирус Вакцинация Дания Канада Норвегия Финляндия Швеция
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