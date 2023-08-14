TV3: Авен планирует использовать все юридические средства для сохранения гражданства Латвии
Foto: LETA

Приближенный к президенту России Владимиру Путину миллиардер, учредитель и акционер Alfa Bank Петр Авен планирует использовать все юридические средства для сохранения гражданства Латвии, сообщает агентство LETA со ссылкой на TV3 Ziņas.

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Находящийся под санкциями российский миллиардер заявил TV3, что считает Латвию своим домом. Он подчеркнул, что, прожив в Латвии более года, является налоговым резидентом Латвии и с марта 2022 года уволился со всех должностей в компаниях Alfa Group. Также, по словам Авена, он уже год ждет разрешения от кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса.

"Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом", — сказал Авен, подчеркнув, что уверен, что соблюдал нормы Закона о гражданстве и не совершал действий, которые могли бы оправдать лишение гражданства.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) не прокомментировало TV3, когда может быть принято решение об аннулировании латвийского гражданства, заявив, что въезд и пребывание иностранца документально оформляется и контролируется Управлением по делам гражданства и миграции, Пограничной службой дипломатическими и консульскими представительствами и консульским отделом МИД.

Если Авена лишат гражданства, он сможет бороться юридическими методами в соответствии с законом.

Как уже сообщалось, что SAB учтет введенные США санкции в своем заключении о возможном лишении Авена латвийского гражданства.

Министерство финансов США в пятницу, 11 августа, ввело санкции в отношении двух учредителей и акционеров Alfa Bank Петра Авена и Михаила Фридмана. В тот же день премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал это решение сигналом к оценке обоснованности ответственными учреждениями гражданства.

Авен и Фридман покинули страну после российского вторжения в Украину, но оказались в санкционных списках Европейского союза (ЕС) и Великобритании. Санкции ЕС и США также были применены к самому банку.

Британское правительство называет Фридмана и Авена "прокремлевскими олигархами", имеющими тесные связи с Путиным. В санкционном списке ЕС Авен назван одним из самых близких к Путину олигархов, который активно оказывал материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, и извлекавшим из этого выгоду.

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