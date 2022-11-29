У VARAM нет оснований инициировать роспуск думы Даугавпилса. А кто бы выиграл внеочередные выборы, если бы они состоялись?

У Министерства защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) нет правового основания инициировать роспуск Даугавпилсской думы, сообщили агентству LETA в самом министерстве.

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Министерство оценило заявление нескольких социально активных жителей Даугавпилса, выступавших за роспуск городской думы, а также в рамках своей компетенции оценила деятельность самоуправления на предмет нарушений закона. Нарушений обнаружено не было. Также от правоохранительных органов не поступила информация о каких-либо рисках безопасности или нарушениях закона. Таким образом у VARAM нет оснований инициировать роспуск Даугавпилсской думы.

Как снимают мэров и распускают городскую думу

VARAM пояснил, что согласно 1-й части 93-й статьи Закона "О самоуправлениях" министр вправе мотивированным распоряжением отстранить председателя думы от исполнения обязанностей, если председатель думы не выполняет предусмотренные обязанности и уже дал по этому поводу объяснения.

91-я статья Закона "О самоуправлениях" предусматривает, что Сейм вправе распустить думу в четырех случаях. Если дума повторно не исполняет закон или нарушает Сатверсме, законы, правила Кабинета министров или не испполняет судебные приговоры, а также повторно принимает решения и производит деятельностьь, которая находится в компетенциии Сейма, правительства, министерств, других госучреждений или суда.

Закон устанавливает также, что, если в течение двух месяцев после собрания на первое собрание или жн после отставки соответствующих должностных лиц или учреждений дума самоуправления не избирает председателя, его заместителя или постоянные комиссии, а также не может принимать решения в связи с тем, что что более половины от общего числа депутатов думы не участвуют в трех заседаниях подряд, то дума распускается.

Несколько лет назад все эти законные возможности снять председателя городской думы и распустить саму думу были успешно апробированы на мэре столицы Ниле Ушакове ("Согласие") и Рижской думе созыва 2017 года.

Высказывания Элксниньша в компетенции СГБ

В VARAM подчеркивают, что не оценивают посты и комментарии в социальных сетях депутатов дум местных самоуправлений. Сбор, накопление, анализ и использование информации, связанной с национальной безопасностью, а также досудебное расследование уголовных преступлений в сфере национальной безопасности, входит в компетенцию Государственной службы безопасности (СГБ).

VARAM уже 8 ноября отреагировал на публичную информацию о том, что председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") в интервью порталу Delfi, отвечая на вопрос, кому принадлежит Крым, заявил, что "Крым является частью Российской Федерации". А именно VARAM обратился с СГБ с призывом оценить высказывания Элксниньша.

В понедельник, 28 ноября, СГБ сообщила, что приняла объяснения Элксниньша (беседа состоялась еще 10 ноября) по поводу его недавних публичных высказываний. Мэр Даугавпилса был предупрежден об ответственности за совершение преступных деяний. От подробных комментариев о ходе беседы СГБ воздерживается.

В свою очередь, пара десятки общественных активистов Даугавпилса на днях обратились с открытым письмом к Сейму, Кабинету министров и в масс-медиа с призывом распустить Даугавпилсскую думу.

Авторы письма выразили мнение, что Даугавпилсская городская дума во главе с ее председателем Андреем Элксниньшем ежедневно все больше выражает свою откровенно нелояльную и преступную позицию по отношению к латвийской государственности в условиях войны.

А если бы Даугавпилсская дума была бы распущена?

С политической точки зрения решение о роспуске любой думы требует ответа на вопрос — кто победит на внеочередных выборах, если такие будут объявлены?

По итогам выборов в самоуправления 2021 года за партию "Согласие" проголосовали 42,25% даугавпилчан, что дало 7 из 15 мандатов в думе. К коалиции присоединился единственный депутат, избранный по списку Русского союза Латвии, за который в Даугавпилсе проголосовали 8,22% горожан. "Согласие" и РСЛ, сформировав большинство, избрали мэром Андрея Элксниньша. Эти партии суммарно пользовались по положению на июнь 2021 года поддержкой более чем 50% населения. Характерно то, что ни одна из парламентских или правительственных партий в Даугавпилсской думе представительства не получила, в оппозиции остались региональные политические силы — Даугавпилсская краевая партия, Латгальская партия (правда в союзе с Latvijas attīstībai) и MŪSU PARTIJA.

По итогам последних октябрьских выборов в 14-й Сейм, проходивших уже после военного вторжения России в Украину, голоса избирателей именно в Даугавпилсе распределились следующим образом:

"Стабильность" Алексея Росликова — 26,01%

"Согласие" (мэр — Андрей Элксниньш) — 16,89%

Русский союз Латвии (РСЛ) — 10,95%

Союз "зеленых" и крестьян — 9,41%

"Суверенная власть" Юлии Степаненко — 7,53%

Латвия на первом месте Айнара Шлесерса — 5,63%

"Каждому и каждой" Алдиса Гобземса — 5,5%.

Таким образом в Даугавпилсе ни одна из правящих сейчас в стране партий или же партий, которые войдут в будущее правительство (включая премьерское "Новое Единство" с поддержкой в Даугавпилсе в 2,11%) не подошли даже близко к преодолению 5%-го барьера.

И это означает, что в случае проведения досрочных выборов в Даугавпилсскую думу по всем признакам (хотя прямой корреляции между парламентскими и муниципальными выборами нет — мотивация голосования разнится) сомнительно, что государственной власти удалось бы взять город под свой контроль.

Симпатии даугавпилчан, исходя из итогов выборов, находятся на стороне партий, выраженно ориентированных на русскоязычный электорат ("Согласие", РСЛ, "Стабильность", "Суверенная власть"), региональных партий или же оппозиционных сил, представленных в 14-м Сейме (СЗК, "Латвия на первом месте). Роспуск Даугавпилсской думы мог бы лишь усилить оппозиционные настроение в городе компактного проживания представителей нацменьшинств.