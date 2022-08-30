Уклоняющимся от военной службы будут выдавать паспорт со сроком годности до 26 лет

Гражданам, обязанным служить в Службе государственной обороны (СГО), но не прошедшим ее, будет выдаваться удостоверяющий личность документ со скором годности только до 26-летнего возраста, говорится в законопроекте, подготовленном Минобороны.

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Минобороны направило на согласование в ответственные министерства проект закона о СГО, в котором подробно разъясняются характер и порядок прохождения службы и ответственность. Министерство планирует внести законопроект в повестку дня правительства 6 сентября.

Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом, при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год.

Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины и медицинских вузах и колледжах.

Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.

Ответственному структурному подразделению Министерства обороны будет предоставлен бесплатный онлайн-доступ к Регистру физических лиц, Регистру наказаний, информационной системе об инвалидности, Государственной информационной системе образования и системе электронного здравоохранения для получения данных об образовании, роде занятий призывников, составе семьи, судимости и состоянии здоровья.

Оценку состояния здоровья призывников для ГСО будут проводить семейные врачи. Профессионально-психологическое тестирование призывников будет проводить ответственное структурное подразделение Минобороны. Оно же будет проводить повторную оценку пригодности состояния здоровья к службе в случаях признания призывника непригодным по состоянию здоровья.

Решение о непризыве на военную службу может быть принято в отношении девяти категорий граждан. Во-первых, это граждане, состояние здоровья которых не соответствует требованиям ГСО. Во-вторых, учащиеся государственных средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. В-третьих, отбывающие наказание за тяжкое или особо тяжкое уголовное преступление, независимо от погашения или снятия судимости. В-четвертых, подозреваемые или обвиняемые в уголовном процессе.

Также не подлежат призыву лица, если они являются единственным родителем ребенка, граждане, которым СГО заменена на государственную гражданскую службу, граждане, имеющее гражданство другого государства и проходившие военную службу в иностранном государстве либо прошедшие государственную гражданскую службу. Не будут призываться на службу военнослужащие профессиональной службы, непрерывно прослужившие на профессиональной службе не менее трех лет, а также выпускники профессиональной средней школы имени Оскара Калпакса.

В СГО не могут быть призваны лица, которые по важным причинам желают проходить службу в другое время в течение ближайших трех лет, но не позднее чем до достижения ими 26-летнего возраста. Второй непризыв по этой причине не допускается.

Законопроект предусматривает, что каждый призывник и военнослужащий СГО несет личную ответственность за то, чтобы смена места жительства, выезд из страны или другие непредвиденные обстоятельства не создавали препятствий для прохождения СГО.

О выезде из Латвии на срок более шести месяцев призывник должен письменно уведомить ответственное структурное подразделение Минобороны.

В случае смены места жительства призывник и военнослужащий СГО должен уведомить структурное подразделение Министерства обороны об этом письменно или лично в течение 10 рабочих дней с момента постоянного проживания по заявленному месту жительства.

Призывники, проживающие или находящиеся за границей, должны будут вернуться в Латвию до достижения ими 26-летнего возраста и обратиться в ответственное структурное подразделение Минобороны для прохождения СГО.