Украинский беженец: латвийская таможня отняла у семьи все деньги

27 июня семья из оккупированного Мелитополя прибыла на российско-латвийскую границу, чтобы дальше ехать в Украину. Пограничникам показалась подозрительной сумма, которую они везли с собой — перед отъездом они продали две машины и урожай — и деньги изъяли. Сейчас семья — все восемь человек — ютится в служебной гостинице на улице Прушу, пишет Neatkarīgā.

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Как рассказал изданию отец семейства Руслан Черкашин, до войны он занимался выращиванием зерна. Российские паспорта его семья брать не захотела по идейным соображениям, а без них было не продать недвижимость. Поэтому они распродали все вещи, которые могли, продали золотые украшения, урожай. Две машины они продали еще в прошлом году. В гривнах, российских рублях и долларах США получилась сумма в районе 60–70 тысяч евро. Поскольку через границу, не декларируя, каждый человек может провести до 10 тысяч, деньги распределили по всем. Руслан хотел вернуться в Украину, в Запорожье, его мать собиралась ехать в Чехию на лечение, а его сын — в Германию, потому что работал в немецкой логистической компании.

Как утверждает Руслан, на границе пограничники потребовали сложить все деньги вместе и заполнить одну общую декларацию. Руслан заполнял ее под диктовку, поскольку не знал ни латышского, ни английского. После этого деньги забрали, потому что у пограничников возникли подозрения в отмывании денег. Руслана увезли в Ригу и поместили в следственный изолятор, а семья осталась без денег и голодала.

Потом из изолятора Руслана выпустили, а семья получила социальную помощь, в том числе размещение. Правда, в первом помещении, где они жили, стены были покрыты плесенью, что для Руслана было очень опасно: у него инвалидность, связанная с тяжелым заболеванием легких. Потом их переселили в служебную гостиницу на улице Прушу в Риге. По его словам, там очень маленькая душевая, а на крохотной кухне даже нет плиты. У счастью, электроплиту семья захватила с собой. Пожаловался Руслан и на питание — по его словам, пару раз было испорченное мясо.

"В оккупированном Мелитополе и в России мы многое пережили. Было по-настоящему страшно. С огромной радостью и облегчением мы приехали в Латвию, считая, что весь ужас позади — мы же в Европе, где демократия и власть закона. А латвийская власть считает меня преступником", — недоумевает Руслан.

Neatkarīgā обратилась за комментарием к Таможенной службе, и там объяснили, что с февраля 2023 года наблюдается новая тенденция: через границу перевозятся большие суммы в гривнах. Украинское посольство попросило Службу госдоходов Латвии внимательнее следить за этими случаями, поскольку на оккупированных территориях были ограблены украинские банки, и сейчас гривны везут в Европу, чтобы поменять их на другую валюту и таким образом легализовать.

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Если у таможенников возникают подозрения относительно происхождения денег, которые везутся с оккупированных территорий, где гривны уже некоторое время в обороте нет, то людей, которые их везут, задерживают. Начинается уголовный процесс, в ходе которого выясняются детали и выслушиваются объяснения всех причастных лиц.

В решении о присвоении Руслану Черкашину статуса подозреваемого указано, что он пытался спрятать деньги от таможенников, хотя он утверждает, что ничего прятать не пытался и выполнял все требования таможенников. За сокрытие наличных, подлежащих декларированию, предусмотрена уголовная ответственность.