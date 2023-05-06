Уменьшилось количество выданных CSDD водительских прав

Количество выданных за четыре месяца текущего года Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) водительских прав уменьшилось на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом женщины получили 2571 удостоверений (-18,9%), а мужчины - 2262 (-14,4%).

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На 1 мая текущего года в Латвии действительными признаны 884 507 водительских удостоверений - по сравнению с маем прошлого года прирост на 0,8%. В том числе 391 068 водительских прав (44,2%) выдано женщинам и 493 439 (55,8%) - мужчинам.

Всего в 2022 году новым автоводителям было выдано 17 791 водительских удостоверений, в 2021 году - 15 687, в 2020 году - 18 193, в 2019 году - 18 643, а в 2018 году - 16 792.

Как сообщалось, в начале мая CSDD объявил о повышении цен на ряд основных услуг. Министерство сообщения разработало поправки к прейскуранту публичных платных услуг CSDD. Как сообщается в аннотации к поправкам, целью изменений является актуализация цены на услуги CSDD в соответствии с фактическими расходами, поскольку предыдущий прейскурант был утвержден в 2013 году и с тех пор изменились прямые и косвенные затраты на услуги.