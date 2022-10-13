Университеты снизят температуру в аудиториях и перейдут на краткосрочную "удаленку"

Для экономии энергоресурсов Латвийский университет и Рижский технический университет снизят температуру в помещениях и будут реже их проветривать, частично переведут занятия в удаленный формат и примут другие меры.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Латвийский университет постарается сделать так, чтобы экономия как можно меньше повлияла на учебный процесс, поэтому серьезнее всего экономить будет во время каникул и сессий.

С 1 октября по 30 апреля температура в учебных помещениях ЛУ будет снижена до 19 градусов, а в общих помещениях или в таких, которые подразумевают физическую нагрузку — до 16 градусов.

Подсветка фасада будет отключена, проветриваться помещения будут реже, а устройства для вентиляции и увлажнения воздуха будут работать меньше или совсем отключаться в те моменты, когда здание закрыто. Кондиционеры и обогреватели будут разрешены только в тех помещениях, где необходим определенный температурный режим.

Последние две недели осеннего семестра студенты будут учиться удаленно, а очные экзамены будут приниматься только в некоторых зданиях. Университет призывает факультеты разработать план удаленный учебы на период с 6 февраля до 5 марта.

План экономии может быть пересмотрен, если до 17 ноября тарифы существенно изменятся.

РТУ ставит себе цель сэкономить 30% на теплоэнергии и 35% на электроэнергии (цифры сравниваются со средним показателем за прошедшие четыре года).

До 30 апреля с понедельника по четверг с 7:30 до 18:00 в зданиях РТУ будет поддерживаться температура 19 градусов, в остальное время — 16 градусов. С 17 декабря по 5 марта, когда расходы на отопление самые высокие, в зданиях будет поддерживаться температуру 16 градусов, а учеба будет происходить удаленно или частично удаленно.

Поскольку в РТУ много практических исследовательских занятиях, температура в лабораториях и других необходимых помещениях будет поддерживаться на необходимом уровне.

Университет подсчитал, что, несмотря на все предыдущие меры экономии и улучшение энергоэффективности зданий, расходы РТУ на коммунальные платежи в грядущем отопительном сезоне вырастут почти на три миллиона евро.