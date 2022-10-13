Университеты снизят температуру в аудиториях и перейдут на краткосрочную "удаленку"

Для экономии энергоресурсов Латвийский университет и Рижский технический университет снизят температуру в помещениях и будут реже их проветривать, частично переведут занятия в удаленный формат и примут другие меры.
Латвийский университет постарается сделать так, чтобы экономия как можно меньше повлияла на учебный процесс, поэтому серьезнее всего экономить будет во время каникул и сессий.
С 1 октября по 30 апреля температура в учебных помещениях ЛУ будет снижена до 19 градусов, а в общих помещениях или в таких, которые подразумевают физическую нагрузку — до 16 градусов.
Подсветка фасада будет отключена, проветриваться помещения будут реже, а устройства для вентиляции и увлажнения воздуха будут работать меньше или совсем отключаться в те моменты, когда здание закрыто. Кондиционеры и обогреватели будут разрешены только в тех помещениях, где необходим определенный температурный режим.
Последние две недели осеннего семестра студенты будут учиться удаленно, а очные экзамены будут приниматься только в некоторых зданиях. Университет призывает факультеты разработать план удаленный учебы на период с 6 февраля до 5 марта.
План экономии может быть пересмотрен, если до 17 ноября тарифы существенно изменятся.
РТУ ставит себе цель сэкономить 30% на теплоэнергии и 35% на электроэнергии (цифры сравниваются со средним показателем за прошедшие четыре года).
До 30 апреля с понедельника по четверг с 7:30 до 18:00 в зданиях РТУ будет поддерживаться температура 19 градусов, в остальное время — 16 градусов. С 17 декабря по 5 марта, когда расходы на отопление самые высокие, в зданиях будет поддерживаться температуру 16 градусов, а учеба будет происходить удаленно или частично удаленно.
Поскольку в РТУ много практических исследовательских занятиях, температура в лабораториях и других необходимых помещениях будет поддерживаться на необходимом уровне.
Университет подсчитал, что, несмотря на все предыдущие меры экономии и улучшение энергоэффективности зданий, расходы РТУ на коммунальные платежи в грядущем отопительном сезоне вырастут почти на три миллиона евро.