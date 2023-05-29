Урбанист: надо привыкать к пробкам как к норме жизни

Нынешние пробки в Риге — это только начало: для любого большого города это нормальное явление, и рижанам к нему нужно привыкать. Такое мнение в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" выразил урбанист, член правления инновационного движения VEFRESH Виестурс Целминьш.

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По словам Целминьша, возникшие в Риге пробки из-за ремонтных работ — это не временное явление, а новая реальность, с которой горожанам придется теперь считаться всегда.

“Это только начало того, что в Риге будет в следующие 5-6 лет. Каждый год растет количество машин в стране, [поэтому] пробки не исчезнут. Без пробок нет ни одного большого города в мире, нужно забыть о жизни без них", — убежден урбанист.

Он призвал рижан отдать предпочтение общественному транспорту, однако признал, что городским властям еще предстоит поработать над специальными полосами для его перемещения. Еще один способ разгрузить дороги — велосипед или каршеринг.

“Нам надо еще поучиться у Амстердама или других стран — по воде люди и передвигаются, и живут. Для этого государству нужно было бы для начала субсидировать — дать "витамины и протеины", чтобы этот рынок заработал. Думаю, через три-четрые года у нас начнутся попытки идти в эту сторону", — говорит урбанист.

О проблеме пробок говорят и риэлторы — из-за пробок и затрудненного передвижения пустеть начинает центр города: уходят не только магазины, но и жители, перебираясь в районы новостроек, где можно поставить машину. Впрочем, Виестурс Целминьш считает, что проблема решается грамотным планированием города.

"Ответ не в том, чтобы сделать больше парковок. Я считаю, что Риге нужен нормальный план инфраструктуры города, чтобы центр стал привлекательным. Пара скамеек или еще одна парковка — только капля в океане", — заключил гость программы.