Ушаков: говорить о том, что Памятник освободителям угрожает безопасности жителей, некорректно

Четыре года назад у Памятника освободителям в Парке победы были обнаружены дефекты декоративного характера, сообщил агентству LETA бывший мэр Риги и нынешний депутат Европейского парламента (ЕП) Нил Ушаков.

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Ушаков отметил, что в 2018 году был сделан вывод о повреждении некоторых каменных плит у некоторых несущих стен. Также было констатировано, что некоторые плиты отслаиваются, а другие выпали.

"Если память меня не подводит, элементы вокруг памятника и отдельные плиты были повреждены или начали отваливаться. Если пешеход действительно хотел бы пройти на расстоянии нескольких метров, теоретически можно было бы предположить, что какая-нибудь плита может отвалиться", — заявил европарламентарий.

Он подчеркнул, что повреждения имеют декоративный характер. В свою очередь, если речь идет об угрозах безопасности, то в свое время, например, ситуация со сквером у театра Дайлес, который является госимуществом, была несравненно хуже.

"Поэтому говорить о том, что памятник угрожает безопасности людей, некорректно. Мы говорим о недостатках декоративного характера, которые были констатированы в 2018 году. На самом деле было обнаружено, что от фасада может отвалиться какой-нибудь элемент, который необходимо прикрепить, и на этом все закончилось", — отметил Ушаков.

Как сообщалось ранее, техническое состояние Памятника освободителям в Риге ухудшилось, конструкция продолжает разрушаться, угрожая безопасности людей. Потому с понедельника, 11 апреля, территория памятника ограждена.

У Рижской думы нет средств на реконструкцию монумента, по крайней мере в бюджете на текущий год. К тому же, в Сейме и правительстве идет дискуссия о будущем памятника. Решение о ремонте постамента памятника будет принято и оглашено в течение шести месяцев.