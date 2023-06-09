Ушаков подал в Европарламент петицию с призывом выдать ВНЖ российским пенсионерам в Латвии
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Депутат Европейского парламента (ЕП) Нил Ушаков подал в ЕП петицию, которая требует призвать правительство Латвии автоматически предоставлять статус постоянного жителя ЕС (т. н. европейский ВНЖ) гражданам РФ, бывших ранее гражданами и негражданами Латвии без проверки знания латышского языка и без требований по уровню доходов. Об этом порталу Delfi сообщил сам евродепутат.

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Петицию подписали около 3500 жителей Латвии.Около 1500 человек оставили свои подписи в Риге во время публичной консультации в центре АТТА, еще 1500 подписей собрала в Даугавпилсе местная активистка Ольга Петкевич и более 500 подписей собрала Русская община в Лиепае.

"Мы сейчас живем в стране, члене ЕС, которая готовится насильственно выдворять пожилых людей, бабушек, за то, что эти бабушки не говорят достаточно хорошо по-латышски. Точнее не пишут достаточно хорошо, так как большая часть из тех, кто не смог пока сдать экзамен по латышскому языку — не сдали именно письменную часть. Они неправильно расставили гарумзиме. Именно поэтому, главная цель петиции — через Европу убедить власти Латвии остановить весь тот бред и ужас, который сейчас происходит с российскими пенсионерами, нашими бывшими соотечественниками, бывшими гражданами и негражданами Латвии", — заявил Ушаков.

Перед подачей петиции Ушаков провел рабочие встречи с комиссаром по внутренним делам социал-демократкой Ильвой Юхансон и вице-президентом комитета по петициям социал-демократом Алексом Салиба. Петиция подана на рассмотрения Комитета по петициям ЕП.

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