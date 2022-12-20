Ушаков: "Согласие" будет европейским или его не будет вообще

Партия "Согласие" будет европейской или его не будет вообще, заявил в программе "Сегодняшний вопрос" Латвийского телевидения один из лидеров политической силы, депутат Европарламента Нил Ушаков, пишет портал lsm.lv.

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По словам Ушакова, сейчас главный вызов — "упорядочить дела в партии". Внутри партии происходит много дискуссий, в том числе, в связи с позицией по войне в Украине. Ушаков указал: "Выглядит, что некоторым коллегам кажется, что из-за рейтингов они могут, например, начать играть словами и пытаться оправдывать все, что происходит в Украине".

Политик считает, что это не тот вопрос, по которому можно найти компромисс или договориться, поскольку "есть только одна правильная позиция, и другой быть не может".

"Согласие" останется и продолжит существовать как европейская партия, которая осуждает войну и поддерживает Украину. Если у кого-то есть желание переделать это во что-то иное, то у них это не получится, этого не будет. Не будет вообще никакого "Согласия" или "Согласие" будет европейским", сказал Ушаков.

Конгресс партии "Согласие", на котором планируется переизбрать руководство партии, запланирован на 28 января.