Утро 9 мая: в районе снесенного памятника в Пардаугаве спокойно, в Болдерае разрисована надпись
Foto: DELFI

Утром 9 мая в район снесенного памятника в Пардаугаве стянуты значительные силы Государственной полиции и Рижской полиции самоуправления. Как сообщалось, там ограничено движение, поэтому никаких серьезных инцидентов не происходит. В интервью Латвийскому радио начальник Госполици Армандс Рукс отметил, что в целом ночь прошла спокойного, хотя и были зафиксированы небольшие ЧП.

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В частности, на территории Риги в ряде публичных мест появились буквы V и Z, которые, как отметил глава Госполиции, используются для российской пропаганды. Кроме того, в Болдерае появилась "надпись на тему победы" - были разрисованы буквы на въезде. Отметим, что 24 сентября неизвестные покрасили эти буквы в цвета российского флага.

Отмечается, что на некоторых кладбищах возложены цветы с запрещенными на территории Латвии георгиевскими ленточками и ленточками цвета флага РФ. Рукс заявил, что 9 мая полиция не станет проявлять толерантность к тем, что в этот день прославляет военную агрессию.

Судя по фотографиям в Telegram каналах в Даугавпилсе уже с самого утра активно возлагают цветы к Вечному огню.

Как сообщалось, 20 апреля этого года Сейм в срочном чтении утвердил Закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Он полон запретов: фактически, единственное, что разрешено делать публично — это возложить цветы к местам захоронений в индивидуальном порядке. Более подробно - здесь.

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