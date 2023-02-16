В 100 раз сильнее морфия: в Латвии участились случаи передозировки новым наркотиком

К латвийским врачам все чаще попадают люди, попробовавшие нитазены. Это группа опиоидных наркотиков, которые опаснее, чем "старые" опиоиды, потому что чаще случаются передозировки. Руководитель Службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна рассказала, что если за последние два года, как в Латвии появились нитазены, в лаборатории центра констатировалось в среднем один-два случая их употребления в квартал, то только за январь 2023 года таких случаев уже шесть. При этом государство не финансирует наиболее эффективную программу лечения от нитазеновой зависимости.

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Сейчас в Латвии практически исчез героин, но на его место пришли химически синтезированные производные нитазена. Самый известный — изотонитазен. До недавнего времени в Латвии его не определяли в лабораторных условиях, но сейчас определяют в лаборатории Рижского центра психиатрии и наркологии. Изотонитазен — особо опасное наркотическое вещество, похожее на мофин и фетанил. В ЕС как наркотическое вещество его квалифицировали в июле 2020 года, а в Латвии — только в июле прошлого года.

Зависимость от изотонитазена образуется так же, как от морфина, но он в 100 раз сильнее, поэтому риск передозировки гораздо выше: человек не всегда знает, что именно он принимает и в какой концентрации.

Период полувыведения этого вещества из плазмы крови — около часа. В организме эти соединения разделяются и образуют метаболит, который продолжает действовать на центральную нервную систему до 24 часов — при этом в крови наркотик определить уже нельзя. Последствия для здоровья при использовании этого наркотика очень тяжелые, он влияет на дыхание, и при передозировке может быть остановка дыхания и смерть. В случае передозировки крайне необходимо своевременно ввести антидот, налоксон, чтобы человек не задохнулся. Зависимость, как и от других опиоидов, образуется очень быстро, буквально за несколько раз. Особенно опасно, если изотонитазин принимается с другими опиоидами или бензодиазепинам.

По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, как минимум часть этого наркотика в ЕС произведена китайскими химическими предприятиями. Есть информация, что его продают как порошок и как аэрозоль для носа.

Число пациентов с зависимостью растет, и в Рижском центре психиатрии и наркологии очередь на лечение метадоном и бупренорфином.

"К сожалению, государство финансирует только метадоновую программу. Для молодых пациентов, у которых это первая опиоидная зависимость, которые социально стабильны, работают, слушаются врача и не имеют других серьезных проблем со здоровьем, лучше подходит бупренорфин — но государство его не финансирует. От него меньше побочных эффектов, он безопаснее, меньше риск передозировки. Сейчас в Латвии всего несколько сотен пациентов на этой программе, потому что чаще всего пациент или его родственники не могут оплатить терапию. Это в интересах не только пациентов, это в интересах всего общества. Когда люди становятся зависимыми, им нужна доза каждый день, и они делают все, чтобы получить ее. Важно, чтобы государство финансировало это программу, это важнее, чем бороться с социальными и криминальными последствиями", — подчеркивает Стирна.

По ее словам, в других странах ЕС были случаи, когда соединения нитазена добавляли в жидкости для вейпов, поэтому, подчеркнула Стирна, особенно опасно покупать нелегальные вейпы с рук или в интернете.

Ранее портал Delfi писал о распространении нитазенов в Эстонии.