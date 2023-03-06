В 2022 году латвийцы в пять раз чаще меняли национальность

В 2022 году свою национальность сменили 125 человек, тогда как в 2021 году таких было всего 20, сообщает Министерство юстиции. Чаще всего люди не хотели больше быть русскими и выбирали другую национальность — большинство предпочло записаться латышами.

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Увеличилось и количество заявок на смену имен и фамилий — в 2022 году Департамент записей актов гражданского состояния Министерства юстиции выдал 1977 таких разрешений, а в 2021 — 1561. 1700 человек сменили фамилию — чаще всего это были женщины, которые хотели вернуть девичью фамилию или получить фамилию мужа, а также те, кто хотел получить фамилию предков. Смену имени люди обосновывали тем, что это имя мешает их интеграции в общество.

В 2022 году увеличилось количество свадеб — 12 110 по сравнению с 10 824 в 201 году. Чаще всего браки регистрировались в Риге, Елгаве, Лиепае и Даугавпилсе.

Уменьшилось количество умерших — в 2022 году умерло 30 349 человек, год назад 33 591. Уменьшилось и количество новорожденных: 15 925 (в 2021 году — 17 003). Самые экзотические имена новорожденных — Кай, Тайгерс, Эшс, Манало, Сундурс, Минале, Чампалаката, Шадия, Лика, Весна.