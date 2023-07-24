В Агенскалнсе ликвидируют почтовое отделение, у некоторых домов изменится почтовый индекс

В связи с истечением срока договора по аренде помещения и сокращением физического потока клиентов, 46-ое Рижское отделение почты на улице Калнциема в конце августа будет закрыто, а также изменится почтовый индекс некоторых адресов, которые обслуживало это отделение, сообщили представители Latvijas pasts.

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Последним рабочим днем 46-го почтового отделения будет 25 августа, когда отделение будет работать до 11 часов. После этой даты клиенты обслуживаемой отделением территории смогут получать посылки в одном из ближайших пакоматов Latvijas pasts или в 29-м Рижском почтовом отделении на улице Русес, 9, а также в 83-м отделении на улице Дзирциема, 1A.

Все остальные почтовые услуги можно будет получить в любом другом почтовом отделении Риги. Финансовые услуги, связанные с системой почтовых платежей (PNS), включая получение пенсий и пособий, не привязаны к конкретному почтовому отделению, и их можно получить в любом почтовом отделении по всей Латвии, независимо от местонахождения.

Также будут изменены почтовые индексы некоторых адресов на указанной территории. Почтовый индекс останется прежним для жителей, ближайшей почтовой службой которых является 29-е Рижское почтовое отделение, а почтовый индекс LV-1046 будет заменен на LV-1083 для адресатов, ближайшей почтовой службой которых является 83-е почтовое отделение.

Точный список адресов, у которых будет изменен почтовый индекс, доступен на сайте Latvijas pasts.

Все клиенты 46-го отделения почты будут проинформированы об изменениях в получении почтовых услуг специальными уведомлениями в почтовых ящиках с 25 июля.