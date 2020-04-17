В ближайшие месяцы 18 тысячам жителей Латвии могут потребоваться кризисные пособия

По подсчетам Министерства благосостояния, в ближайшие месяцы кризисные пособия от самоуправления потребуются примерно 18 тысячам человек, сообщает LETA.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

По данным ведомства. На данный момент больше всего кризисных пособий запрошено в Риге. Начальник Социального управления Департамента благосостояния Рижской думы Мартиньш Моорс рассказал, что в столице пособия присвоены 78 людям.

По словам госсекретаря Минблага Ингуса Аллика, в ведомство не поступало сигналов о массовом спросе на кризисные пособия, однако он допускает, что вскоре ситуация может усугубиться.

“В марте у людей ещё есть накопления, они получают, например, пособия по увольнению, но мы допускаем, что в апреле и мае ситуация может усугубиться. Министерство предполагает, что в ближайшие месяцы такое пособие в сумме потребуется 18 000 жителям Латвии”, - указал Аллик.

Кризисные пособия покрываются из основного бюджета государства, отметил Аллик. Половину пособия обеспечивают самоуправления и ещё половину - государство. Если у человека есть дети, то он может получить ещё 50 евро за каждого ребенка.