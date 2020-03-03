В близком контакте с зараженной коронавирусом гражданкой Латвии были 15 жителей Эстонии

В близком контакте с зараженным коронавирусом гражданкой Латвии были летевшие с ней одним рейсом 15 жителей Эстонии, сообщает агентство BNS.

Пассажиры, сидевшие в одном ряду с зараженным человеком или в двух рядах впереди или позади него, считаются близко контактировавшими с зараженным. За состоянием здоровья тех, кто находился в тесном контакте, ведется активный контроль, что означает, что человек должен оставаться дома в течение 14 дней и ежедневно отвечать на свои вопросы, касающиеся его здоровья.

С теми, кто летел тем же рейсом, но был в обычном контакте с зараженной, то есть сидел дальше от зараженной женщины, в настоящее время связываются. Этих пассажиров просят внимательно следить за своим здоровьем в течение двух недель.

Анализ коронавируса может быть успешно сделан человеку, у которого уже есть симптомы заболевания — очень вероятно, что анализ может поакать ложный отрицательный результат до появления таких симптомов как кашель, температура и затрудненное дыхание.

Первая в Латвии зараженная коронавирусом прибыла в Ригу 29 февраля рейсом BT226 из Мюнхена.