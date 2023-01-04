В Центр психиатрии поданы 22 заявки на освобождение от экзамена по госязыку

Заключение, которое полностью или частично освобождает человека от сдачи экзамена по госяязыку, могут выдать психиатры по всей стране, а Рижский центр психиатрии и наркологии — по трем адресам в столице. В центр Veldre поданы уже ряд заявок, сообщает портал lsm.lv.

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Уже в конце года к психиатрам стали обращаться люди, которые ранее не быи их пациентами, но интересующиеся подобными заключениями.

"Если это наши пациенты, которые лечились у нас, то мы их знаем. Но появились и некоторые пациенты, которые приходят на прием, но абсолютно не соответствуют этому диагнозу и у них нет возможности получить такие заключения", — сказал психиатр, руководитель амбулаторного центра Veldre Марис Таубе.

Психиатры поясняют, что диагноз устанавливается только после длительных обследований, магнитно-резонансной и психодиагностики. "Это серьезные диагнозы — деменция, шизофрения, тяжелая умственная отсталость. Это серьезные заболевания, их нельзя симулировать или сфальсифицировать. Прежде чем поставить диагноз, проводится усиленное обследование. Это никогда не будет один разговор", — сказал Таубе.

Аналогичную позицию высказала и председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Сандра Пуце: "Это не неврозы, вегетативные расстройства или выгорание, а серьезные психиатрические диагнозы, при которых пациентов действительно следует освобождать от этого экзамена".

Пуце напомнила, что серьезный диагноз может в конечном итоге сказаться как на способности водить машину, так и на ношении оружия. Например, работники службы безопасности могут потерять работу.

"Автоматически ни у кого ничего не отнимается, но эта информация появляется в E-veselība. И при выдаче любых других разрешений будет учитываться, можно ли с таким диагнозом допустить к вождению, можно ли выдать разрешение на оружие [или можно ли работать] в охране, — это ограничивает", — сказала Пуце.

Выдача заключений — процедура платная: стоит от 25 до 55 евро. Это дополнительная нагрузка для врачей, и не все готовы принять тех, кто претендует на освобождение от экзамена, помимо множества пациентов.

Рижские психиатры приступят к рассмотрению поступивших заявлений в середине месяца. Все заключения будут строго контролироваться, и их достоверность может быть проверена Инспекцией здоровья в любой момент.

Напомним, что со 2 января Рижский центр психиатрии и наркологии со 2 января начал выдавать заключения об освобождении лица от проверки на знание государственного языка.

Пациенты будут приниматься для подготовки заключений по предварительной записи. Заключения можно получить в амбулаторно-консультативном отделении Службы психиатрической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии на улице Твайка, 2, в поликлинике Veldre на улице Велдрес, 1а и в поликлинике Pārdaugava на ул. Лермонтова 1.

Как уже сообщалось, до 1 сентября граждане России — бывшие неграждане или граждане Латвии — чтобы подтвердить право жить в Латвии, должны представить справку о владении государственным языком на низшую категорию. От экзамена освобождаются граждане России, достигшие 75 лет, а также те, кто получит медицинскую справку, дающую право не проходить проверку.