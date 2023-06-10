В Даугавпилс возвращается колесо обозрения

В Центральном парке Даугавпилса появится колесо обозрения. Об этом сообщила глава Департамента городского планирования и строительства Даугавпилсской думы Санта Пупиня.

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Она опубликовала у себя в Facebook выигравшие конкурс эскизы Центрального парка. Заяви подавались с 8 декабря по 21 марта. Было подано четыре проекта, и победила группа архитекторов из компании DJA.

Колесо будет высотой с десятиэтажный дом — 41,3 метра. В парке появятся места для торговли, представлен также дизайн фонтанов, кафе и общественных туалетов. На фоне амфитеатра будет установлена кинетическая скульптура, которая приводится в движение под действием ветра. В парке будет детская площадка, разделенная на три зоны: останутся зоны для детей младшего и старшего возраста и появится зона для детей с расстройствами аутического спектра.

Со 2 июня эскизы парка и Стропской эстрады размещены в витрине Дома Единства, с ними могут ознакомиться все желающие.