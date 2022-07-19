В Даугавпилсе демонтаж двух советских памятников обойдется в 300 000 евро

В Даугавпилсе на демонтаж монумента в сквере Славы — мемориала воинам Красной армии — и памятника солдатам 360-й стрелковой дивизии Красной армии на улице 18 ноября планируется потратить 300 000 евро. Об этом во время пресс-конференции сообщила исполнительный директор Даугавпилсского самоуправления Сабине Шнепсте.

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Муниципалитет должен снести эти памятники до 15 ноября, несмотря на то, что Даугавпилсская дума решила обратиться в Конституционный суд с целью оспорить соответствие Сатверсме закона "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режимы объектов и их демонтаже на территории Латвийской республики".

Как сообщалось ранее, в минувший четверг, 14 июля, правительство поддержало демонтаж 69 памятников, мемориальных плит, мемориалов и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы.

23 июня вышеупомянутый закон вступил в силу. Он предусматривает запрет на экспонирование памятников, мемориальных плит, мемориалов, архитектурных или художественных объектов, которые были размещены на территории Латвии после 1940 года. При этом, памятники должны соответствовать одному из следующих критериев: они прославляют советскую или нацистскую оккупационную власть, связанное с ними событие или человека, прославляют тоталитаризм, насилие, военную агрессию, войну и военную идеологию, либо включают в себя советские или нацистские символы.

В конце июня, оценив подлежащие демонтажу объекты, Управление национального культурного наследия, общество Latvijas Mākslinieku savienība и Музей оккупации Латвии решили, что сносу подлежат 69 объектов.