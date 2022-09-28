В Даугавпилсе не хватает учителей, которые могли бы преподавать предметы на латышском

Поскольку количество предметов, изучаемых на латышском языке, в школах Даугавпилса с каждым годом постепенно увеличивается, "закончились" учителя, которые могли бы преподавать на государственном языке, заявила в среду на заседании комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова.

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По ее словам, учебные заведения Даугавпилса — единственное место в городе, где существует латышскоязычная среда, поэтому вся ответственность за использование государственного языка ложится на плечи работников образования.

Только за август в городе было уволено 18 учителей, так как их знания латышского языка не соответствовали уровню С1 и они не согласились повышать свои языковые навыки. Некоторых учителей по той же причине пришлось перевести на должность помощников учителя.

По словам главы управления, 7% даугавпилсских педагогов не знают язык на уровень С1, а еще 7% педагогов признают, что им следует повышать квалификацию, таким образом, в целом 14% педагогов испытывают трудности с использованием государственного языка. При этом по сравнению с тем, что было раньше, ситуация значительно улучшилась.

По словам Исуповой, все студенты педагогических вузов имеют возможность сразу приступить к работе в учебных заведениях. Самоуправление также пытается уговорить помощников учителей поступить на заочную учебу и начать работать учителями с первого дня учебы. Также самоуправление организует языковые курсы.

Самоуправлению приходится решать, направить ли средства, выделенные на образование, на зарплаты учителей или на поддержку детей, и выбор всегда делается в пользу детей. Поэтому зарплаты учителей в Даугавпилсе одни из самых низких в стране. Школьникам нужна индивидуальная поддержка в изучении языка, потому что во многих семьях на латышском не говорят, да и в городской среде его недостаточно слышат, подчеркнула Исупова.

Местное самоуправление пытается "переманить родителей на свою сторону", объясняя, почему образование на латышском языке необходимо, и в настоящее время родители больше не возражают, сказала представитель Даугавпилса.

По словам Кристине Ниедре-Латхере из Лиепайского управления образования, в Лиепае проблемы с госязыком не так велики — в школах "проблемных" учителей около десяти, а в дошкольных учреждениях — до 15.

Представитель Лиепаи призвала пересмотреть требования к языковому экзамену, отметив, что многие учителя не могут сдать экзамен "из-за чрезмерно высоких требований к письменной части".

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке поддержала поправки о переводе образования на государственный язык перед последним чтением.

Поправки предусматривают поручить Кабинету министров установить образец образовательной программы по языкам меньшинств и истории культуры и принципы ее реализации.

С 1 сентября 2023 года программы общего образования будут полностью преподаваться на латышском языке в 1-х, 4-х и 7-х классах, с 1 сентября 2024 года — во 2-х, 5-х и 8-х классах, с 1 сентября 2025 года — в 3-х, 6-х и 9-х классах. Планируется, что с 1 сентября следующего года только на латышском языке будет и дошкольное образование.