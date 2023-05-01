В доходном доме или у "частника"? Как арендовать жилье, чтобы не прогадать

Экша указывает, что для съемки квартиры не требуется столь чистая кредитная история и регулярные доходы, как для покупки в кредит. "С арендаторами проводится символическая проверка бэкграунда. Если в кредитном рейтинге не все красное, нет отметок, что клиент что-то не оплатил — все в порядке. Каждый сам выбирает, как ему зарабатывать и жить".

Сухетска отмечает, что в доходных домах цены относительно невысокие для нового жилья — владельцам важно все сдать побыстрей, чтобы дом был заполнен. Также арендой занимаются компании, которые строят новые дома для продажи жилья, но пока оно не уходит, готовы сдавать квартиры. А потом, если кто-то покупает квартиру — он может купить ее вместе с арендатором. Если не хочет — то арендатору за месяц-два до продажи сообщают, что владелец меняется и договор может быть расторгнут.

Арендовать или покупать — что выгоднее?



Купить квартиру в ипотеку зачастую выгоднее, чем платить аренду "чужому дяде" и потом остаться без недвижимости. Но ситуация очень зависит от банковской ставки. "За последние годы мы все привыкли к дешевым деньгам — отрицательным и нулевым ставкам Euribor, — считает Экша. — Если у человека были деньги — выгодно было вложить их в недвижимость. Ведь по накоплениям ставки были нулевые, а недвижимость растет в цене. Сейчас процесс пошел в обратную сторону".

С другой стороны, банку трудно дать кредит человеку, который не работает на постоянной зарплате, считает Экша. "Если человек получает доход от своей компании или работает как фрилансер — у него могут быть доходы очень хорошие, но нерегулярные. В один месяц — 10 000, а потом полгода ничего. Банк в этом случае в кредите зачастую отказывает. А снять жилье — можно".

Что-почем на рынке аренды?



Представители компаний по недвижимости обозначают размах цен в новостройках не самых престижных районов — Краста и Пурвциемс — так: квартиры по 35-60 кв метров сдаются по цене 410-615 евро в месяц плюс коммуналка. Поскольку новые дома сразу строятся с новыми критериями энергоэффективности — коммунальные расходы будут ниже.

"Надо всегда внимательно смотреть, что входит в стоимость, — обращает внимание Каспарс Экша. — Есть ли в доме паркинг, есть ли помещения для хранения разных вещей, другие общие помещения. Где-то это идет за дополнительную плату, где-то входит в стоимость квадратного метра жилплощади". Бывают квартиры с готовой обстановкой, другие жильцы могут обставить сами и даже перекрасить стены под свой вкус. Рынок новый — все друг на друга смотрят.

Представитель Bonava отмечает, что часть квартир продается "мини-инвесторам", которые потом сдают это жилье в аренду и таким образом зарабатывают. По такой формуле они работают также в Эстонии, Финляндии и Швеции. В частности, в такие проекты любят вкладывать часть портфелей пенсионные фонды.

"Это очень стабильный бизнес, который позволяет длительный период зарабатывать стабильную прибыль. На протяжении долгого срока цена на недвижимость, пусть медленно, но растет, — поясняет Экша. — Доходный дом окупается очень небыстро — десятилетиями".