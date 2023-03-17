В Екабпилсе пройдут учения Земессардзе
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

На выходных в Екабпилсском крае пройдут учения 56-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессадзе, сообщает LETA со ссылкой на Екабпилсское самоуправление.

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Учения пройдут как в самом Екабпилсе, так и за его пределами, 18 и 19 марта.

Будет ездить военный транспорт — как по дорогам общего пользования, так и по небольшим дорогам местного значения.

Жителей призывают не пугаться при виде военной техники.

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