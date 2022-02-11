В Елгаве заболеваемость Covid-19 почти в два раза выше, чем в среднем по Латвии

Средний уровень заболеваемости Covid-19 по стране превышен в 14 самоуправлениях, а в Елгаве он почти в два раза превышает средний показатель в Латвии. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Заболеваемость в Елгаве увеличилась до 10 544,7 случая на 100 000 населения. Отметка в 9000 случаев на 100 000 жителей превышена также в Марупском и Кекавском краях.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии увеличилась до 6741 случая на 100 000 населения. В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 14 самоупралениях. Помимо упомянутых выше самоуправлений он превышен также в Олайнском, Ропажском и Бауском краях, в Риге, Даугавпилсе, а также в Адажском, Елгавском, Саласпилском, Сигулдском, Тукумском и Талсинском краях.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, лишь в Вараклянском крае уровень заболеваемости не превышает отметку в 3000 случаев на 100 000 жителей.

Как уже сообщалось, в минувшие сутки в Латвии было выявлено 11 797 новых случаев Covid-19. Больше всего новых случаев зафиксировано в Риге — 4127 (35%). В Лиепае выявлено 485 новых случаев Covid-19, в Даугавпилсе — 434, в Елгаве — 418, в Тукумском крае — 397, в Юрмале — 329, в Валмиерском крае — 318, в Цессиском крае — 310. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Среди заболевших за минувшие сутки 2255 человек входят в возрастную группу от 30 до 39 лет, 2097 человек попадают в группу от 10 до 19 лет, 1803 человека — в группу от 40 до 49 лет. В других возрастных группах число заболевших меньше.