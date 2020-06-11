В этом году Латвия арестовала и "заморозила" подозрительные деньги на сумму более 500 миллионов евро

Служба финансовой разведки Латвии (FID) в этом году издала распоряжения на "заморозку" активов в размере 282 миллионов евро, а еще "несколько сотен миллионов" были арестованы по решениям Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении рассказала глава FID Илзе Знотиня.

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По ее словам, совсем недавно, в этом месяце, было заморожено еще 94 миллиона подозрительных денег. Что же касается параллельных действий Управления по борьбе с экономическими преступлениями, то Знотиня добавила — это означает, что "расследования в итоге идут в намного больших масштабах, чем подразумевалось в посланных из FID материалах".

Знотиня заявляла ранее, что работа службы свидетельствует о том, что в финансовой отрасли происходят положительные перемены, а значит, вскоре отмывание денег в Латвии снизится и в будущем станет невозможным.

"Сейчас заводятся уже намного более серьезные уголовные процессы. Мы уже не ловим, так сказать, мелкую рыбешку — сейчас мы уже беремся за более серьезных игроков. Это уже понятно", — говорила она, признав, что Латвии все еще предстоит многое сделать для того, чтобы все общество видело — если кто-то совершает финансовое преступление, то его быстро ловят, быстро судят и назначают заслуженное и полноценное наказание.