В этом году удвоилось количество заявок от неграждан Латвии на натурализацию

Война в Украине подогрела желание получить латвийское гражданство среди неграждан. С начала этого года количество обращений увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом годичной давности.

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Если в марте прошлого года количество заявлений о натурализации составляло 70 штук, а в апреле — 42, то в марте 2022 года количество желающих натурализоваться и стать гражданином Латвии составило 105 человек, а в апреле — 92 человека.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), за последний год число неграждан Латвии, желающих натурализоваться, увеличилось примерно в два раза. Одна из основных причин повышения активности - военные действия в Украине. Представитель УДГМ Мадара Пуке отмечает: "Мы чувствуем возросший интерес. Люди пишут электронные письма, звонят, заинтеруются процессом".

При этом далеко не все желающие сразу сдают экзамен на гражданство. Например, экзамен по латышскому языку с первого раза сдает только половина подавших заявление, а историю Латвии и гимн - 89%. Большинство тех, кто провалил первый экзамен, затем приходят на пересдачу.

Наибольший интерес к натурализации - в Риге, Даугавпилсе и Лиепае. Экзамен обычно сдают неграждане Латвии в возрасте от 18 до 40 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается более 200 000 неграждан, что составляет 10% всего населения страны.

Причины, по которым они не становятся гражданами Латвии, разные. Представитель УДГМ Пуке говорит: "Кто-то считает, что и так заслуживает гражданство. Есть те, кто утверждает, что латышский язык и сам экзамен - очень сложные. А некоторые не проходят натурализацию потому, чтобы иметь возможность беспрепятственно выезжать в Россию".

Азербайджанский спортсмен, кикбоксер Заурс Джавадов практически всю жизнь живет в Латвии. Недавно он получил гражданство, выучив латышский язык и сдав экзамены.

"Живу в Латвии, но не чувствовал себя настоящим гражданином. Хотел получить паспорт гражданства также потому, что из-за частных поездок по соревнованиям и сборам возникало проблемой с визой", - сказал Джавадов.

Спортсмен признается, что самым сложным было подготовить документы и доказать, что последние пять лет он действительно прожил в Латвии. Сдать экзамен по латышскому языку ему удалось со второй попытки. "Теперь чувствую, что это моя страна, моя земля. Теперь я стопроцентный гражданин", - заявил Джавадов.

Те, кто решит сдать экзамен на гражданство, могут потренироваться заранее. Кстати, на сайте УДГМ создан специальный электронный инструмент для проверки знаний.