В ходе ЧС выросло число жалоб латвийцев на взыскателей долгов

За то время, пока Латвия находится в режиме чрезвычайной ситуации, в Центр защиты прав потребителей (PTAC) стало поступать больше, чем обычно, жалоб на действия взыскателей долгов, рассказала в интервью Латвийскому радио директор PTAC Байба Витолиня.

"Многим латвийцам сейчас крайне тяжело. Если при этом еще и требуют выплатить просроченные долги, то они становятся крайне недовольны", — признала Витолиня, подчеркнув, что выплата долга "однозначно является обязанностью и даже время кризиса не является исключением".

Однако, с точки зрения главы PTAC, взыскатели долгов в данной ситуации могли бы отнестись к людям с большим пониманием и, возможно, попробовать договориться о более позднем сроке выплаты задолженности. Витолиня также предупредила, что для большинства латвийцев "является непонятным", что за само взыскание долга нужно будет заплатить дополнительную сумму.

Ранее Министерство юстиции объясняло, что нынешний процесс неплатежеспособности физического лица сравнительно дорогостоящий и не доступен людям с долгами менее 5000 евро. Таким образом, у людей с низкими доходами нет правовой возможности решить свои проблемы с платежеспособностью.

Новый пакет законопроектов, который сейчас проходит рассмотрение, сделает процесс неплатежеспособности доступным ограниченному кругу лиц, чьи долги определенного вида составляют от двух минимальных зарплат до 5000 евро. Заявку о неплатежеспособности будет рассматривать нотариус и, чтобы он это сделал, человек должен будет пройти курсы финансовой грамотности.