В кафе и общественном транспорте появятся плакаты, напоминающие о Covid-19

Разработчики приложения "Останови Covid" и Центр профилактики и контроля заболеваний подготовили печатные материалы, которые организаторы мероприятий и хозяева мест общественного питания, магазинов и мест развлечения могут разместить в своих помещениях, сообщает LETA.

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При поддержке Дирекции автотранспорта эти материалы будут размещены и в общественном транспорте по всей Латвии.

Как объясняет директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) Юрий Перевощиков, недавние события показали, что один заболевший может вызвать вспышку среди посетителей или работников общественного места. В итоге работа этого места останавливается на несколько дней, пока руководство не убедится, что все сотрудники здоровы, и пока идет дезинфекция помещений.

"Поэтому в наших общих интересах при посещении общественных мест, в том числе развлечений, быть ответственными, соблюдать дистанцию и гигиену рук и держать на телефоне включенным приложении "Останови Covid", — подчеркивает Перевощиков.

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