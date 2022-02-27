В Латвии может быть увеличен оборонный бюджет
Foto: Latvijas armija

В понедельник, 28 февраля, на заседании по сотрудничеству формирующих правительство партий будет рассмотрен вопрос увеличения бюджета национальной обороны, а также бюджета внутренних дел, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Сандрис Сабаевс.

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Планируется увеличение оборонного бюджета с учетом ситуации с безопасностью в регионе после военного вторжения в Украину, осуществленного режимом президента России Владимира Путина, и размещения российской армии в Белоруссии.

Кариньш вместе с министром обороны Артисом Пабриксом, министром внутренних дел Марией Голубевой и министром финансов Янисом Рейрсом провели всю необходимую подготовку, чтобы решение могло быть рассмотрено и принято правительством уже на следующей неделе.

Премьер подчеркнул, что Латвия оказывала и продолжит оказывать поддержку Украине как военной техникой и экипировкой, так и практической помощью, например, продуктами питания, лекарствами и медицинскими приборами.

“В то же время необходимо предпринять шаги для укрепления себя и своей безопасности, увеличив бюджет обороны и внутренних дел”, - отметил Кариньш, указав, что таким образом будет укрепляться и НАТО.

Сделаны все необходимые приготовления, чтобы решение можно было принять на следующей неделе.

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