В Латвии сейчас исторически наименьшее количество безработных

В настоящее время в Латвии насчитывается около 50 000 безработных, что является самым низким показателем за всю историю, сообщила на Латвийском радио директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.
Уровень безработицы в Латвии снизился с 6,3% в начале года до 5,6% в настоящее время, напомнила она, добавив, что в Латвии бывал и более низкий показатель безработицы, но безработных никогда не было меньше.
Как отметила глава ГАЗ, напряженность из-за нехватки работников возрастает, причем на всей территории страны, хотя региональные различия по-прежнему значительны.
По информации Симсоне, в Латвии ощущается острая нехватка педагогов, медицинского персонала, программистов, водителей автомобилей, строителей и подсобных рабочих.
Количество вакансий в Латвии в настоящее время не является исторически самым высоким.