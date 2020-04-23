В Латвию завезут тесты, выявляющие коронавирус за 45 минут

Правительство поддержало использование новых биомолекулярных тестов для быстрого выявления Covid-19, сообщает LETA. Это даст возможность проверять пациентов перед срочной операцией в больницах.

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Сейчас в латвийских лабораториях используют тесты, которые выявляют Covid-19 за 3-6 часов. От них не собираются отказываться, но будет возможность при необходимости использовать и быстрые тесты.

Технология, по которым работают эти тесты, одинаковая, но сокращен сам процесс — в первую очередь за счет того, что в новых тестах в меньшей степени необходимо вмешательство лаборантов, образцы анализа проверяются автоматически. Как отметила пресс-секретарь Минздрава Анна Страпцане, сомневаться в достоверности результатов этих тестов нет оснований. Такие автоматические методы уже используются для определения других болезней, например, туберкулеза.

Пока что у этих тестов нет маркировки Европейского сертификата (СЕ), поэтому для того, чтобы использовать их в Латвии, было нужно решение правительство. Однако их уже используют многие страны, в том числе Эстония и США. В Латвию их поставят на следующей неделе.

Пока что есть возможность закупать до 2000 таких тестов в месяц у производителя в Швеции. В день планируется делать не более 70 срочных тестов.