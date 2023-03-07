В марте два отделения PMLP будут дополнительно работать в субботу

В этом месяце Рижское 1-е и Лиепайское отделения Управления по делам гражданства и миграции (PMLP, УДГМ) будут работать также 11 и 25 марта, в субботние дни. Это сделано для того, чтобы уменьшить очереди, пишет Rus.Lsm.lv.

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В указанные дни эти отделения будут оформлять и выдавать паспорта и eID-карты гражданам и негражданам ЛР. eID-карты, привязанные к видам на жительство, в эти дни выдаваться не будут.

В рижском отделение можно будет получить услуги как по записи, так и в порядке живой очереди, в Лиепае — только в порядке живой очереди.

УДГМ особо напоминает: чтобы визит в отделение прошел успешно, отправляясь получать новый паспорт или eID-карту, обязательно нужно взять с собой старый удостоверяющий личность документ. Его нужно будет сдать.