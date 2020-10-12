В Минздраве рассказали о новых возможных ограничениях для борьбы с Covid-19

В рамках борьбы с распространением коронавирусного заболевания Covid-19 в Латвии, скорее всего, придется активнее использовать лицевые маски, возможны ограничения деятельности детских кружков и спортивных секций, рассказала министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью Латвийскому радио.

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Министерство здравоохранения подготовит несколько уточнений в список ограничений, связанных с Covid-19. Новые ограничения правительство рассмотрит во вторник, 13 октября. Винькеле не сообщила дополнительных деталей о новых ограничениях. По ее словам, в понедельник еще будут проходить совещания, на которых будут анализироваться данные о распространении коронавируса на прошлой неделе. Решения о новых ограничения будут приниматься с учетом новейших данных.

Винькеле отметила: ожидается, что ношение масок может стать обязательным в более широком круге общественных мест.

Ответственные учреждения заметили, что инфицирование Covid-19 также более активно происходит в детских кружках и в спортивных секциях, поэтому новые ограничения могут затронуть их деятельность. Ограничение очного обучения в школах не обсуждается. В этом вопросе все члены правительства единодушны: нужно приложить все усилия, чтобы обучение в очной форме происходило как можно дольше, подчеркнула министр.

По ее словам, сейчас инфицирование Covid-19 активно происходит в трудовых коллективах, но правительство обладает минимальными полномочиями, чтобы ввести соответствующие ограничения. Поэтому дополнительная ответственность для обеспечения мер безопасности ложится на плечи работодателей.

Политик подчеркнула, что ограничения в Латвии будут направлены, прежде всего, на самоуправления, где активнее всего распространяется Covid-19. Ограничения вводятся только после консультаций с эпидемиологами.

Что касается роста количества заболевших Covid-19 в больницах, то Винькеле не назвала его критическим - по словам инфекциониста Уги Думписа, в больницы попадают в среднем около 20% больных коронавирусом, а в Латвии это 9%.

Министр подчеркнула, что Латвия все еще входит в число пяти самых безопасных стран Европы.