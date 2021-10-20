"В основном в больницы попадают непривитые люди старше 50". Инфекционист назвал причину локдауна

Только если охват населения вакцинацией значительно вырастет, можно будет вернуться к нормальной жизни, как это сейчас сделали скандинавские страны, заявил в интервью передаче "Подробности" на Латвийском радио 4 глава Службы надзора за инфекциями Рижской клинической университетской больницы им. Страдиня. Об этом пишет Rus.Lsm.lv.

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Думпис подчеркнул, что на данный момент необходимо сократить контакты среди населения и вакцинировать от Covid-19 людей из групп риска. По его словам, сейчас по-прежнему недостаточно вакцинированы пожилые латвийцы и люди с хроническими заболеваниями — они составляют 85% госпитализируемых.

"Если мы хотим все открыть обратно, то нам необходимо добиться большего охвата вакцинации, особенно в этой группе риска. Если мы это сделаем, у всех этих мер будет хороший результат", — заявил инфекционист.

Он также указал, что одной из главных задач сейчас является разгрузка больниц. После этого коронавирус никуда не уйдет, а останется в "фоновом режиме", как в Дании. Именно по этой причине необходимо вакцинировать людей из групп риска.

Думпис призвал вакцинироваться людей старше 50 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания.

"Пользуясь случаем, я призываю всех, кому за 50 или кто страдает хроническими заболеваниями, или у кого есть такие родственники: обязательно нужно начать процесс вакцинации! Это чрезвычайно важно для самых уязвимых, только так мы сможем жить с этой болезнью дальше. Ну и понятно, что чем больше привитых или переболевших, тем меньше будет циркуляция болезни в обществе", — заявил он.

По словам инфекциониста, чтобы вернуться к нормальной жизни должно быть привито по крайней мере 80% населения.

Также Думпис отметил, что вакцинированные переносят коронавирус гораздо легче, чем непривитые. По его словам, в реанимации больницы Страдиня сейчас лечатся 17 пациентов и среди них нет ни одного полностью вакцинированного.

"Один есть, но он сделал первую прививку и тут же заболел. Так что разница тут огромная. Ситуация такова, что в больницах в подавляющем большинстве мы лечим невакцинированных пациентов. Так что больные из числа вакцинированных в основном все-таки остаются дома, где переносят болезнь в легкой форме", — указал инфекционист.

Думпис также уверен, что бустерная доза вакцины для привитых пожилых людей может уменьшить риск заражения. Инфекционист указал, что вакцина Johnson&Johnson защищает организм хуже двухкомпонентных вакцин. Поэтому рекомендуется сделать вторую дозу, возможно, другой вакциной. Бустерную дозой советуют прививаться через два месяца после первой дозы вакцины.

По словам Думписа, главной причиной для введения локдауна как раз является недостаточное количество вакцинированных сениоров и других пациентов из групп риска. Он подчеркнул, что в основном в больницы попадают люди старше 50 лет.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш выступил с инициативой установить требование обязательной вакцинации для всех жителей, достигших 50 лет. Однако пока большинство министров эту идею не поддержали.