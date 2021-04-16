В первый день живой очереди в трех центрах вакцинации привиты 3250 человек

В пятницу, 16 апреля, в трех крупных центрах вакцинации в Риге, Елгаве и Юрмале было использовано в общей сложности 3250 доз вакцины от Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс у себя в Twitter.

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Как сообщил Павлютс, в центре Atta в Риге было использовано 2010 доз, в Юрмале — 600, в Елгаве — 640. Таким образом, 16 апреля в центрах вакцинации были использованы все 3000 запланированных вакцин.

"Я рад, что крупные центры показали себя в работе на полную мощность", — написал министр, поблагодарив людей за терпение и организованность в очереди.

Как сообщили в Минздраве, с учетом большой готовности населения к вакцинации и при этом ограниченного количества вакцин центры вакцинации завершили работу до запланированного времени. Для прививки использовались вакцины AstraZeneca.

Завтра, 17 апреля, центры вакцинации откроются в Цесисе, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне и Риге.

Как уже сообщалось, 16 апреля в трех центрах в Риге, Юрмале и Елгаве вакцинация проводилась для всех желающих без предварительной записи. Прививку мог получить любой житель, который пришел в центр массовой вакцинации, пока были доступны вакцины. При себе нужно было иметь паспорт или ID-карту.

В каждом центре были доступны от 390 до 2500 доз в зависимости от размера центра. Жителей призывали приходить на вакцинацию постепенно, в течение дня.