В понедельник выявлено 593 новых случая Covid-19, скончались три человека

За минувшие сутки в Латвии было проведено 4128 тестов на Сovid-19 и выявлено 593 новых случая заболевания. Получена информация о смерти трех инфицированных.

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Доля положительных результатов составила 14,4%, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился до 400,8 случая на 100 000 жителей.

Получена информация о трех умерших — один из них принадлежал к возрастной группе 60-69 лет, один — 80-89 лет, один — 90-99 лет.

Всего за пандемию умерло 6056 людей с коронавирусом, а инфекция была лабораторно подтверждена в 952 692 случаях.