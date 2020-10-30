В Риге и других городах появятся новые пункты приема анализов на Covid-19

Центральная лаборатория увеличила количество пунктов приема анализов на коронавирус. В Риге появится пять новых пунктов приема, в регионах — еще четыре.
"Центральная лаборатория продлила время работы пункта сбора образцов, обеспечила возможность для посменной работы и открыла новые пункты приема анализов", — рассказала главный специалист Центральной лаборатории Яна Осите.
Она призвала сдающих анализы понапрасну не задерживаться возле пунктов приема анализов и сообщать об изменении планов, если они не могут приехать сдать анализ в назначенное время.
Записаться на сдачу анализов можно по номерам 8330 и 67334433, а также по электронной почте analizes@laboratorija.lv. Для этого должно быть направление от семейного врача.
К отдельным пациентам, которые не могут явиться для сдачи анализа, лаборанты могут приехать на дом. В день Центральная лаборатория проводит 50 таких визитов, а также 5–7 выездов на рабочие места для массового тестирования.
Пункты приема анализов в Риге:
- Бульвар Анниньмуйжас, 85 — один пункт;
- Улица Маскавас, 357 — четыре пункта;
- Улица Ницгалес, 2 — четыре пункта;
- Улица Гоголя, 3 — один пункт;
- Улица Висвалжа, 3А — два пункта.
Пункты приема анализов в регионах:
- Алуксне, ул. Тигротаю, 3;
- Цесис, ул. Паласта, 15;
- Даугавпилс, ул. Лиела, 42;
- Гулбене, ул. Упес, 1;
- Екабпилс, ул. Бривибас, 45;
- Елгава, бульвар Бривибас, 6;
- Юрмала, ул. Слокас, 26;
- Лиепая, ул. Бривибас, 95 — два пункта;
- Лимбажи, ул. Клостера, 3;
- Мадона, ул. Аугу, 27;
- Резекне, ул. 18 ноября, 41;
- Тукумс, ул. Мелнезера, 1;
- Валка, ул. Руйенас, 3b;
- Валмиера, ул. Чемпиону, 3;
- Вентспилс, ул. Лиела, 6;
- Саласпилс, ул. Лауку, 8;
- Салдус, ул. Слимницас, 3;