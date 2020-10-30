В Риге и других городах появятся новые пункты приема анализов на Covid-19

Центральная лаборатория увеличила количество пунктов приема анализов на коронавирус. В Риге появится пять новых пунктов приема, в регионах — еще четыре.

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"Центральная лаборатория продлила время работы пункта сбора образцов, обеспечила возможность для посменной работы и открыла новые пункты приема анализов", — рассказала главный специалист Центральной лаборатории Яна Осите.

Она призвала сдающих анализы понапрасну не задерживаться возле пунктов приема анализов и сообщать об изменении планов, если они не могут приехать сдать анализ в назначенное время.

Записаться на сдачу анализов можно по номерам 8330 и 67334433, а также по электронной почте analizes@laboratorija.lv. Для этого должно быть направление от семейного врача.

К отдельным пациентам, которые не могут явиться для сдачи анализа, лаборанты могут приехать на дом. В день Центральная лаборатория проводит 50 таких визитов, а также 5–7 выездов на рабочие места для массового тестирования.

Пункты приема анализов в Риге:

Бульвар Анниньмуйжас, 85 — один пункт;

Улица Маскавас, 357 — четыре пункта;

Улица Ницгалес, 2 — четыре пункта;

Улица Гоголя, 3 — один пункт;

Улица Висвалжа, 3А — два пункта.

Пункты приема анализов в регионах: