В Риге и других городах появятся новые пункты приема анализов на Covid-19
Foto: NMP dienests

Центральная лаборатория увеличила количество пунктов приема анализов на коронавирус. В Риге появится пять новых пунктов приема, в регионах — еще четыре.

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"Центральная лаборатория продлила время работы пункта сбора образцов, обеспечила возможность для посменной работы и открыла новые пункты приема анализов", — рассказала главный специалист Центральной лаборатории Яна Осите.

Она призвала сдающих анализы понапрасну не задерживаться возле пунктов приема анализов и сообщать об изменении планов, если они не могут приехать сдать анализ в назначенное время.

Записаться на сдачу анализов можно по номерам 8330 и 67334433, а также по электронной почте analizes@laboratorija.lv. Для этого должно быть направление от семейного врача.

К отдельным пациентам, которые не могут явиться для сдачи анализа, лаборанты могут приехать на дом. В день Центральная лаборатория проводит 50 таких визитов, а также 5–7 выездов на рабочие места для массового тестирования.

Пункты приема анализов в Риге:

  • Бульвар Анниньмуйжас, 85 — один пункт;
  • Улица Маскавас, 357 — четыре пункта;
  • Улица Ницгалес, 2 — четыре пункта;
  • Улица Гоголя, 3 — один пункт;
  • Улица Висвалжа, 3А — два пункта.

Пункты приема анализов в регионах:

  • Алуксне, ул. Тигротаю, 3;
  • Цесис, ул. Паласта, 15;
  • Даугавпилс, ул. Лиела, 42;
  • Гулбене, ул. Упес, 1;
  • Екабпилс, ул. Бривибас, 45;
  • Елгава, бульвар Бривибас, 6;
  • Юрмала, ул. Слокас, 26;
  • Лиепая, ул. Бривибас, 95 — два пункта;
  • Лимбажи, ул. Клостера, 3;
  • Мадона, ул. Аугу, 27;
  • Резекне, ул. 18 ноября, 41;
  • Тукумс, ул. Мелнезера, 1;
  • Валка, ул. Руйенас, 3b;
  • Валмиера, ул. Чемпиону, 3;
  • Вентспилс, ул. Лиела, 6;
  • Саласпилс, ул. Лауку, 8;
  • Салдус, ул. Слимницас, 3;
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