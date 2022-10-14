В Риге на 77% возрос спрос на жилищные пособия

За девять месяцев этого года Рижское самоуправление выделило 8,3 млн евро, что на 3,6 млн евро или 77% больше, чем в том же периоде прошлого года, сообщил агентству LETA представитель Управления коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

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Число получателей жилищного пособия выросло с 12 670 человек на 4748 человек или на 60% за тот же период. По сравнению с сентябрем прошлого года в этом сентябре число получателей пособий возросло на 80%, общий объем пособий — на 84%.

Рост спроса на пособия объясняется стремительным ростом коммунальных расходов, отмечает самоуправление.

Напомним, что если вы рижанин (задекларированы в столице), и ваш доход на одного человека или первого члена семьи после покрытия квартплаты, аренды и других коммунальных платежей,составляет 327 евро или 228 евро за каждого последующего человека в семье, то вы имеете право на жилищное пособие от самоуправления.

При присуждении пособия учитываются расходы семьи, сбережения и принадлежащее имущество, а при расчете размера пособия также берется во внимание ситуация с уплатой различных коммунальных платежей — жилищное пособие не всегда полностью покрывает сумму за аренду жилья и коммунальные услуги, и часть оплаты, возможно, домохозяйству придется производить из собственных средств.

Подробно о том, как рассчитывается жилищное пособие и как его получить, читайте здесь.