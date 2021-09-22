В Риге обновили мостик у Национальной оперы

Покрытие мостика через Рижский канал возле Латвийской национальной оперы улучшено - теперь вместо некачественного асфальта мостик покрыт брусчаткой, сообщили в Рижской думе.

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В августе 2021 года уже проводились работы по обновлению покрытия мостика, однако представители Департамента сообщения Рижской думы констатировали, что покрытие восстановлено некачественно и небрежно. В самоуправлении столицы проделанную работу не приняли и поручили подрядчику обновить мостик за свои средства, но сделать это качественнее.

Rīgas domes Satiksmes departaments (@rdsvc) informē, ka ir uzlabots segums tiltiņam pie Latvijas Nacionālās Operas un Baleta ēkas, kas augusta beigās sociālajos tīklos izraisīja plašu ažiotāžu. Vairāk: https://t.co/nd64PTdHZC pic.twitter.com/uTtnjqLibs — Rīga (@RigasDome) September 21, 2021

Теперь у мостика брусчатое покрытие, он был снова сдан в эксплуатацию во вторник, 21 сентября.

Ранее сообщалось, что рижане были недовольны асфальтированием мостика и свое негодование выражали в соцсетях. Так, например, Марис Калейс, который стартовал на выборах в Рижскую думу от списка "Развитие/За," "Прогрессивные"", указал в микроблоге Twitter, что асфальтовое покрытие на мостик возле Оперы нанесено "тяп-ляп, криво, косо".

Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, работы на мостике еще не завершены и не приняты. Но ответственность за их качество несет компания.

Работы выполнила компания Rīgas tilti, их ориентировочная стоимость — 3785 евро.