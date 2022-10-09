15 октября в Риге пройдет шествие против обязательного военного призыва, который собирается ввести правительство. Участники шествия под предводительством неформальной организации "Rīko!" соберутся в 14.00 около памятника Свободы и пройдут до здания министерства обороны, закончив шествие речами спикеров в парке на Эспланаде.

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В неформальной организации инициативных граждан Латвии "Rīko!" полагают, что "введение военного призыва и увеличение расходов на оборону — это необдуманное, популистское решение, которое пагубно отразится на и без того непростой ситуации в обществе".

"Введение военного призыва свидетельствует о непривлекательности профессиональной латвийской армии и "Zemessardze" для молодежи. Теперь же власть пытается загнать молодежь в еще более непривлекательную армию — призывную. Фактически, молодые люди не готовы за столь низкую оплату терять 1 год своей жизни и рисковать ей", - отмечается в пресс-релизе организаторов акции протеста.

"Возрастет нагрузка на медиков, которых привлекут к проверке здоровья призывников. Вместо того, чтоб выполнить обещание поднять им зарплаты — еще 1% ВВП страны направят министерству обороны. Это может привести к забастовкам и еще большему недовольству в обществе. Недавняя готовность профсоюза педагогов LIZDA начать бессрочную забастовку указывает на еще одну более приоритетную сферу для увеличения финансирования - требования педагогов были удовлетворены лишь частично", - заявляют в "Rīko!".

Протестующие потребуют отменить введение обязательного военного призыва. По мнению организаторов акции, Латвию надо "сделать такой страной, которую молодым людям самим захочется защищать".

Как сообщалось, 29 сентября Сейм в первом чтении поддержал законопроект "О службе государственной обороны" и связанные с ним законопроекты, которые предусматривают создание службы государственной обороны (СГО). Планируется, что его окончательное чтение состоится 20 октября.

Службу планируется ввести в следующем году. в армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. СГО в обязательном порядке будет касаться тех граждан, которые родились после 1 января 2004 года. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут начать службу добровольно.

Планируется, что действующую службу можно будет заменить государственной гражданской службой в установленном в законе порядке, принятие которого ожидается до 1 января 2024 года. Законопроект также определяет несколько исключений, когда призыв на службу гособороны может быть отложен, но не позднее, чем до достижения лицом 26-летнего возраста. Определены и отдельные случаи, когда призыв осуществляться не будет.

Новую систему планируется вводить постепенно в течение пяти лет, укрепляя боевые способности НВС и создавая резерв вооруженных сил. СГО планируется создать 1 января 2023 года, при этом первый призыв будет укомплектован исключительно из граждан-добровольцев, но со второй половины 2023 года — граждане будет призываться в обязательном порядке.

Предусмотрено, что в 2028 году для службы в подразделениях НВС одновременно могут быть призваны до 6 тысяч солдат. Кроме того, до 1200 солдат будут служить в Земессардзе и до 300 будут проходить специальную военную подготовку для студентов вузов. Граждане, которые не могут нести службу по своему мировоззрению либо религиозным убеждениям, смогут заменить ее альтернативной службой.

Минобороны планирует проводить два призыва в год. Определено три категории лиц, которые не подлежат призыву. Во-первых, это те, кому не позволяет служить в армии состояние здоровья и наличие судимости. Во-вторых, это люди с двойным гражданством, которые проходили службу за границей, в-третьих — выпускники профессиональной средней школы им. полковника Калпакса.

Призыв может быть отложен и в случаях, когда молодой человек еще получает среднее или среднее профессиональное образование, но такая отсрочка будет действовать только до достижения 24-летнего возраста.

По причинам, связанным с образованием, карьерными планами и семейными обстоятельствами, гражданин может ходатайствовать о переносе призыва на более позднее время, но не позднее чем до 26 лет. Такими причинами могут быть учеба в вузе, конкретная профессиональная деятельность и др.

Срок службы составит 11 месяцев. Солдату будет предоставлено жилое помещение в казарме, а в полевых условиях — в палатке. Каждый военнослужащий будет получать суточные или их компенсацию, форму и необходимое снаряжение.

Военнослужащие будут получать ежемесячные компенсации в размере 300 евро, а после окончания службы — выходное пособие, предположительно в размере 1100 евро. Эти суммы могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации в стране.