В Риге проводят систематизацию муниципальных кладбищ

Согласно информации в официальном издании Latvijas Vēstnesis, изменения в порядке эксплуатации и содержания муниципальных кладбищ города Риги планируются для систематизации муниципальных кладбищ.

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Всего в Риге 21 кладбище. Положения определяют, какие кладбища являются открытыми, какие частично закрытыми, а какие закрытыми кладбищами, где не проводятся захоронения.

Согласно этим положениям, в Риге официально работают два открытых кладбища — Яунциемское кладбище и Болдерайское кладбище.

Частично закрытые кладбища (14) - Первое Лесное кладбище, Второе Лесное кладбище, кладбище Микеля, кладбище Райниса, кладбище Саркандаугавас, кладбище Плявниеки, кладбище Матиса, Новое еврейское кладбище, кладбище Юглас, кладбище Бикеру, Старое Болдерайское кладбище, Лачупское кладбище, Зиепниеккалнское кладбище и кладбище Плескодалес.

Закрытыми кладбищами являются: кладбище Саркандаугавас Кална, кладбище Капсила, кладбище Торнякална, православное кладбище Торнякалнс и кладбище Мартиняс.

Исполняющий обязанности начальника Управления рижскими кладбищами Гинтс Зела в августе этого года сказал, что создание нового кладбища в Риге в ближайшем будущем не планируется.